Martín Motors y la compraventa de coches en Mallorca

La Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (Faconauto) informó que la compra venta de coches usados aumentó durante el pasado mes de mayo. Este comportamiento confirmado por la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos (Ganvam) se atribuyó al aporte de compañías de rent a car y propiedad flexible.

Según el informe de ambos gremios, la reposición de stocks en estos sectores incrementó significativamente la oferta de unidades de segunda mano en el país. Obviamente, la isla de Mallorca no fue la excepción y empresas especializadas como Martín Motors registraron un interesante comportamiento en sus transacciones del mes anterior.

¿Por qué sigue aumentando la compraventa de coches usados en Mallorca? Al revisar los números que avalan el crecimiento del mercado automotor de ocasión, se evidencia que en mayo se vendieron 167.379 automóviles. Esto es un 3,7 % más con relación al mismo mes del 2022. En lo que va de año, han cambiado de manos 775.865 coches. La cifra indica que, por cada automóvil nuevo, se vendieron 1,5 usados.

José Martín, gerente de Martín Motors, dice que la preferencia del mercado por los coches de ocasión tiene varios motivos. Entre ellos, destacan las ventajas comparativas que tiene el comprador a la hora de adquirirlos. En esta firma dedicada a la compraventa de coches en Mallorca ofrecen excelentes garantías para una negociación transparente y segura.

Menciona, por ejemplo, que ofrecen una tasación justa y precisa, aun cuando el cliente no vaya a comprar el otro coche con ellos. La evaluación es totalmente gratuita y así el conductor tiene una idea concreta de lo que vale su coche antes de cambiarlo por otro. Incluso pueden adelantar la gestión llenando un formulario en su sitio web.

Financiación y garantía para los que compran El gerente de Martín Motors asegura que los beneficios también son para quienes compran los vehículos de ocasión. Detalla que todas las unidades son meticulosamente revisadas y repotenciadas para que funcionen de manera óptima y con la mayor seguridad. De hecho, confían tanto en sus coches, que ofrecen una garantía de 12 meses en todos ellos.

Otro aspecto positivo para los compradores es la posibilidad de obtener una financiación. Indica que están conscientes que para muchos clientes no es una alternativa fácil y por ello han diversificado las posibilidades con varias fórmulas muy convenientes. Los plazos para pagar varían desde los 12 hasta los 96 meses con el crédito aprobado.

Este experto añade que los españoles también prefieren los coches usados porque representan una inversión más accesible. Indica que en la sede de la compañía en Mallorca hay disponibilidad de excelentes vehículos que todavía tienen un largo período de vida útil. Además, son modelos y marcas que ofrecen calidad y garantía de servicio técnico y repuestos en todo el país.