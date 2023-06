Se pueden evitar sustos en la carretera revisando estos elementos del automóvil

Revisar el automóvil antes de iniciar los desplazamientos de verano es una forma de evitar averías durante el trayecto, problemas en el lugar de destino o que el coche no reaccione de forma correcta ante imprevistos o en determinadas maniobras. Norauto hace hincapié en la importancia de realizar una revisión en profundidad del vehículo antes de los desplazamientos de verano y señala qué consecuencias puede haber si no se hace de forma correcta Norauto, la cadena de mantenimiento integral del automóvil, hace hincapié en la importancia de realizar una revisión en profundidad del vehículo antes de los desplazamientos de verano. Por supuesto, los profesionales de la mecánica son las personas más adecuadas para realizar esta revisión.

1-Neumáticos: son la única conexión entre el vehículo y el asfalto. Por lo tanto, deben estar en perfecto estado. Si el neumático tiene una profundidad del dibujo de 1,6 milímetros o por debajo, quiere decir que está desgastado y hay que cambiarlo. De hecho, lo recomendable es sustituirlos si es inferior a 3 milímetros. También hay que comprobar que no tienen pinchazos, bultos, cortes, grietas y que no están cuarteados.

2-Aceite: hay que comprobar el nivel de aceite y rellenarlo en caso de ser necesario. Norauto hace hincapié en que el aceite se debe comprobar en un lugar plano y con el motor en frío para que no ofrezca un dato erróneo. También se recomienda utilizar aceite con las características que indica el fabricante y el mismo que ya se está utilizando.

Un aceite bajo o en mal estado puede provocar ruidos por la falta de lubricación del motor, roturas de casquillos de biela, arqueos de levas, un desgaste prematuro del motor e incluso el gripado de éste.

3-Frenos: se debe revisar el buen estado de discos y pastillas. Las consecuencias pueden ser que el vehículo no frene cómo debería y que, en definitiva, se alargue la distancia de frenado. Por lo tanto, se puede producir un accidente de tráfico.

No hay que olvidarse del líquido de frenos. Si el nivel es bajo hay que acudir a un taller porque esto puede significar que las pastillas de freno están desgastadas. También se recomienda acudir si el nivel es alto.

4-Filtros de aceite, de habitáculo, de aire y de combustible: hay que comprobar su estado y la última vez que se cambiaron.

Por un lado, el uso del filtro de aceite incorrecto puede afectar negativamente a la presión del aceite. Si no funciona correctamente o se obstruye, pueden hacer que la presión del aceite disminuya. Esto puede provocar un desgaste prematuro de algunos elementos del motor y que el vehículo consuma más.

En lo que se refiere al filtro del aire, su objetivo es garantizar que el aire que llega a los cilindros para mezclarse con el combustible está completamente limpio y libre de impurezas. Si esto no se hace bien, muchas partes del motor pueden quedar contaminadas y, por lo tanto, puede sufrir daños.

En lo que se refiere al filtro del habitáculo, es especialmente importante en verano para garantizar una óptima calidad del aire. Si no se cambia, puede oler mal o no enfriar adecuadamente.

Igualmente, el filtro de combustible debe estar en óptimas condiciones para evitar que la suciedad provoque daños en el vehículo y que pueda disminuir su rendimiento. La suciedad y el polvo pueden ocasionar averías en los inyectores, en la bomba de alta presión o en el sistema de inyección. Su buen estado ayuda a alargar la vida útil del motor.

5-Refrigerante: evita el sobrecalentamiento del motor y, por lo tanto, que se produzca una explosión interna. Al igual que con el aceite, se debe comprobar en un terreno llano y horizontal. El motor debe estar parado y frío.

Si el nivel es bajo, se debe rellenar con el recomendado por el fabricante y se debe evitar siempre la mezcla de refrigerantes distintos. Si el nivel es alto, debe vaciarse y debe hacerse en un taller.

6-Batería: hay que comprobar que los bornes no están sulfatados y hacer una revisión visual para verificar que no hay desgaste. Muchas baterías cuentan con un testigo que muestra su estado. En autocentros como Norauto se puede comprobar el estado real de la batería.

Se recomienda llevar pinzas o un cargador en los viajes largos. Si no se encuentra en óptimas condiciones, el vehículo puede no arrancar una vez que se haya parado. A esto hay que añadir que las temperaturas extremas como el calor excesivo pueden hacer que se desgaste de forma prematura.

7-Luces: hay que verificar el estado y buen funcionamiento de las luces de posición, cruce, largo alcance, antinieblas, luces de freno e intermitentes. Todas deben funcionar adecuadamente y estar bien niveladas. Se recomienda llevar un juego de repuesto. La visión es muy importante durante la conducción y, por supuesto, también se utiliza para advertir al resto de usuarios de la presencia del vehículo y de las próximas maniobras como cambios de carril o adelantamientos.

8-Amortiguadores de suspensión: son muy importantes para garantizar la ergonomía. Controlan la expansión y retracción del resorte, para que este no siga su movimiento natural y mantener así el vehículo bajo control.

9-Cinturones de seguridad y de los sistemas de retención infantil, especialmente los anclajes: deben estar en buen estado y funcionar correctamente. Hay que recordar que en caso de accidente de tráfico y especialmente si han tenido que actuar, deben ser revisados para detectar posibles deterioros internos. Esto mismo ocurre con los airbags.

10-Líquido limpiaparabrisas: puede parecer insignificante pero no lo es. Es muy importante en verano porque ayuda a mantener el parabrisas limpio, especialmente ahora con la mucha presencia de insectos y polvo en suspensión. Un parabrisas sucio es peligroso para la seguridad en los desplazamientos y, además, provoca deslumbramientos por el sol.

Por último, desde Norauto se recomienda circular durante unos minutos a modo de prueba para comprobar si se escucha algún ruido extraño. Si es así, se recomienda llevar el vehículo a un centro con profesionales cualificados que pueda revisar el automóvil en profundidad. Tampoco se debe emprender el viaje si hay algún testigo del coche encendido. Hay que consultar en el manual su significado y solventarlo. En caso de ser necesario, se aconseja acudir a un taller para una revisión en profundidad.

Sobre Norauto

Norauto es el líder europeo en equipamiento y mantenimiento multimarca del automóvil, con más de 50 años acompañando a los automovilistas, cuenta con 90 centros en España y más de 4 millones de clientes. La compañía pertenece al grupo Mobivia, que dispone de diversas empresas repartidas en 19 países de todo el mundo.

La misión de Norauto es hacer accesible a todos los automovilistas soluciones sostenibles de movilidad, innovadoras y accesibles, apostando fuertemente por una movilidad segura y entusiasta acorde a su compromiso medioambiental y de Desarrollo Sostenible.

Norauto quiere ser la mejor y primera alternativa para el usuario en esa movilidad consciente y sostenible. Por ello, sus profesionales están preparados para el mantenimiento y reparación de vehículos híbridos, eléctricos y nuevas formas de combustión.