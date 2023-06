Barter Consultancy, es el socio estratégico en la transformación digital del sector hostelero

En un mundo en constante evolución, el sector de la hostelería está experimentando una revolución digital que ha cambiado la forma en que los negocios se conectan con sus clientes. En este contexto, la presencia online a través de redes sociales y las estrategias de marketing digital se han vuelto fundamentales para ganar visibilidad de marca y aumentar las ventas.

En Barter Consultancy supieron ver la importancia de esta transformación digital y se especializaron en ofrecer soluciones integrales de marketing adaptadas al sector. La inversión en tener una presencia online sólida, estrategias de marketing digital efectivas y cuidar la imagen de un negocio puede marcar la diferencia entre el éxito y el estancamiento.

Quién forma Barter El equipo de Barter es un grupo de jóvenes profesionales apasionados por el marketing digital y dedicados a ayudar a las empresas del sector hostelero a tener una presencia online sólida y exitosa. Su enfoque creativo, conocimientos especializados y atención personalizada los convierten en un socio confiable para aquellos que buscan aprovechar al máximo las oportunidades digitales en el mundo de la hostelería.

Su objetivo principal es identificar y trabajar con empresas que necesitan digitalizarse y mejorar sus ingresos. A través de una estrecha colaboración con sus clientes, el equipo de Barter desarrolla estrategias personalizadas que se adaptan a las necesidades y metas específicas de cada negocio.

¿Qué consiguen? Al trabajar con Barter, los negocios de hostelería consiguen mejorar su imagen corporativa y atraer más clientes. Saben que los clientes revisan las redes sociales de un negocio hostelero antes de tomar una decisión sobre si ir o no, por lo que ayudan a crear una presencia online sólida y atractiva.

Lo que no se comunica no existe, Barter trabaja a través de estrategias de marketing digtial, el social media, el branding corporativo, el paid media y la página web para que el negocio sea todo un éxito y la gente lo conozca.

Barter es una empresa comprometida con el trabajo de manera cercana y transparente, brindando resultados tangibles y una consultoría externa que se siente como un departamento de marketing interno. Mantienen a sus clientes actualizados sobre lo que sucede en las redes sociales y ven cómo su negocio crece.

¿Por qué Barter? Barter es una empresa joven en el sector, pero eso no les ha frenado para que en los 9 meses que llevan de recorrido empresarial hayan abastecido a más de 20 clientes que ya confían en su criterio, valores y que están obteniendo resultados. Su visión es seguir creciendo como empresa y se marcan como objetivo a corto plazo, cerrar el año duplicando su cartera de clientes y aumentando su equipo de especialistas.

“La filosofía de Barter tiene como objetivo junto a su red de colaboradores ayudar a las empresas del sector hostelero a adquirir una ventaja competitiva en un mercado cada vez más digitalizado.” Aseguran Sancho Gracia y Francisco Descalzo socios fundadores de Barter Consultancy.