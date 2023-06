American Language Academy recalca la importancia de estudiar inglés

El inglés es considerado un idioma universal, lo cual hace que sea fundamental aprenderlo para comunicarse con eficacia en un mundo cada vez más globalizado y conectado. Esta comunicación efectiva puede atraer tanto nuevas oportunidades laborales y de negocios como acceso a educación de calidad, información global de utilidad, aprendizaje de nuevas culturas o experiencias de viaje enriquecedoras, entre otros. En American Language Academy están disponibles cursos de inglés Madrid que permiten a las personas aprender este idioma tanto a nivel particular como profesional y empresarial.

¿Por qué aprender inglés es considerado importante hoy en día? En la actualidad, el inglés está presente en prácticamente todos los lugares del mundo debido a la expansión de internet y el aumento en el uso de dispositivos digitales conectados a la red. Asimismo, la mayoría de los avances científicos son escritos o traducidos a este idioma antes de ser publicados en revistas, programas de televisión y medios sociales digitales. Por ello, aprender inglés se ha hecho cada vez más importante para quienes buscan tener una mayor comprensión de la información global actual sin tener que preocuparse por los errores de los traductores. Este idioma también es un requisito base en las universidades más prestigiosas del mundo y en las empresas multinacionales más reconocidas. Incluso las compañías pequeñas o medianas que trabajan con clientes extranjeros suelen exigir conocimientos intermedios o avanzados de inglés a sus candidatos ideales. Por otra parte, estudiar inglés es importante para entender de mejor manera el mundo de la literatura, el cine, el teatro y la música, ya que este idioma ha tenido una enorme participación en cada una de estas áreas.

¿Cómo y dónde aprender inglés en Madrid? En American Language Academy están disponibles cursos de inglés Madrid para todos los niveles y tipos de estudiantes (aficionados, profesionales, jóvenes, empresas, etc.). Estos cursos pueden ser realizados tanto de forma presencial en el centro de la ciudad como a distancia en la plataforma web de la academia. Cada curso está enfocado en mejorar las habilidades comunicativas en el idioma con base en el ritmo de cada estudiante o de grupos bastante reducidos. En American Language Academy existen cursos de inglés Madrid para cubrir todo tipo de necesidades. Por ejemplo, los estudiantes y profesionales que desean estudiar a un ritmo acelerado pueden encontrar formaciones intensivas presenciales u online con hasta 22 horas de aprendizaje por semana. De igual forma, esta academia dispone de cursos de preparación para los exámenes de inglés internacionales como TOEFL, TOEIC, entre otros. A su vez, ofrece a sus alumnos estudios en épocas de vacaciones, inmersiones semanales full-day (hasta 50 horas semanales), evaluaciones de nivel y cursos para niños.

Los cursos de inglés en Madrid de American Language Academy incluyen aula virtual, aplicación móvil y e-learning de aprendizaje Open English by ALA. De igual forma, la empresa ofrece clases extra de conversación, préstamos de libros y películas, y coaching personalizado.