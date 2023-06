10 trámites importantes a saber si se tiene una finca o terreno

En la actualidad, es común que muchas personas posean fincas o terrenos que, en numerosos casos, están "olvidados".

Estas propiedades pueden provenir de herencias familiares, no haberles prestado la debida atención o simplemente desconocer las oportunidades que brindan.

Sin embargo, es importante destacar que haciendo las gestiones adecuadas, no solo es posible revalorizar el terreno, sino también evitar problemas y gastos innecesarios. Desde el estudio de arquitectura LP Urbanismo y Arquitectura, especializado en consultoría urbanística, informan sobre los 10 trámites más importantes que se deben conocer si se está en posesión de una finca o terreno.

Agrupación de fincas La agrupación de fincas es un trámite mediante el cual se fusionan dos o más propiedades en una sola. Esto permite simplificar la gestión y obtener un único registro catastral y registral, mejorando la viabilidad y revalorización del terreno al consolidar su extensión.

Segregación de parcelas La segregación es el proceso inverso a la agrupación. Consiste en dividir una finca en varias parcelas independientes. Este trámite resulta útil si se desea vender o desarrollar partes específicas del terreno por separado. La segregación permite una mayor flexibilidad en el uso y la gestión del terreno.

Regularización de construcciones En ocasiones, las construcciones existentes en el terreno pueden encontrarse en una situación irregular o sin la debida legalidad. Con este proceso se obtienen los permisos y licencias correspondientes para asegurar su legalidad. Este trámite es fundamental para evitar problemas legales futuros y asegurar el correcto uso y mantenimiento de las edificaciones.

Certificado de coordenadas georreferenciadas Este documento acredita las coordenadas exactas del terreno. Este trámite resulta especialmente relevante en casos de discrepancias entre el registro catastral y el catastro. Además, es necesario en otros procedimientos como la segregación de parcelas, por ejemplo.

Cambio de clasificación de suelo En ocasiones, el terreno puede tener una clasificación de suelo que no se ajusta a su uso actual o al proyecto que se pretende desarrollar. El cambio de clasificación de suelo permite modificar la calificación de la propiedad, adaptándola a las necesidades y regulaciones vigentes. Este trámite es esencial para aprovechar al máximo el potencial del terreno.

Obtención de informe urbanístico El informe urbanístico proporciona información detallada sobre las características urbanísticas del terreno, como su clasificación, normativa aplicable y restricciones. Este informe es fundamental para tomar decisiones sobre el uso y desarrollo del terreno. Conocer las regulaciones y limitaciones urbanísticas ayuda a evitar problemas legales y maximizar el valor del terreno.

Declaración de obra nueva (legalización) y declaración de actividad Si se han construido edificaciones sin haber obtenido los permisos correspondientes, es importante realizar una declaración de obra nueva mediante un proyecto de legalización redactado por técnico competente. Este trámite legaliza las construcciones ya existentes y evita posibles sanciones o problemas legales en el futuro.

Obtención de licencia de obra Si se tienen planes de realizar alguna construcción o reforma en el terreno, es necesario obtener la correspondiente licencia de obra. Este trámite garantiza que el proyecto cumpla con las normativas de construcción y se realice de manera legal y segura. La licencia de obra es esencial para evitar problemas legales, asegurar la calidad de las edificaciones y garantizar la seguridad de quienes las utilizarán.

Cambio de titularidad En casos de cambios de propiedad de la finca, como en el caso de herencias o ventas, es necesario realizar el trámite de cambio de titularidad. Este proceso es fundamental para evitar complicaciones legales y garantizar que la propiedad esté correctamente registrada.

Obtención de certificado energético Si se tiene la intención de vender o alquilar una edificación en el terreno, es obligatorio obtener el certificado energético. Este documento evalúa la eficiencia energética del inmueble y proporciona información importante para los potenciales compradores o arrendatarios.

Poseer una finca o terreno implica la responsabilidad de realizar diversos trámites para su correcta gestión y aprovechamiento. Todos estos trámites son fundamentales para revalorizar el terreno, evitar problemas legales y maximizar su potencial.

Sobre LP Urbanismo y Arquitectura El equipo de arquitectos de LP Urbanismo y Arquitectura en Granada ofrece sus servicios a nivel nacional, habiendo ejecutado hasta la fecha más de 400 proyectos con éxito en todo el territorio español. Bajo la dirección de Lorena Palma, su equipo profesional cuenta con más de 18 años de experiencia en sector, siendo especialistas en el ámbito de la consultoría urbanística. Se puede ampliar información sobre este estudio de arquitectura en su sitio web arquitectosdegranada.com.

Desde la empresa, inciden en la gran importancia de contar con el asesoramiento de profesionales especializados, que puedan guiar y apoyar en el proceso de realizar estos trámites de manera eficiente y exitosa.