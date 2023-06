MueblesdeCasa.Net, Distribuidor Oficial nacional de primeras marcas de colchones

Existen muchas ventajas al elegir un colchón de calidad para dormir, por eso es aconsejable seleccionar un modelo de calidad y garantía reconocida. Es un elemento fundamental de la cama que debe tener las características necesarias para que el cuerpo se relaje. Debe ser una base de descanso adaptada al cuerpo, que proporcione confort y relajación mientras se duerme evitando, al mismo tiempo, desórdenes del sueño, como el insomnio, por ejemplo.

MueblesdeCasa.Net, como Distribuidor Oficial a nivel nacional de primeras marcas como colchones Flex y colchones Sonpura, entre otros, tiene claro que no todos los colchones sirven para todas las personas y que la calidad de los mismos es fundamental. Afortunadamente, hoy día existen en el mercado muchos modelos que tienen características específicas para atender diferentes necesidades, gustos y requerimientos médicos de cada usuario.

Diferentes tipos de colchones para necesidades específicas MueblesdeCasa.Net es una tienda online que posee un amplio catálogo de colchones de primeras marcas en España. Sus representantes aseguran que tienen disponibles para la venta todos los modelos de reconocidas marcas como Flex, Pikolin, Sonpura, Relax, Aspol, Bultex, Magister, etc. Disponen de colchones para toda la familia, para deportistas, ortopédicos, especialmente indicados para personas con dolor de espalda, problemas cervicales, articulados o de largo especial. También tienen colchones infantiles y para cunas.

Cada uno de sus colchones poseen propiedades y ventajas que podrán ser aprovechadas al máximo en su uso diario. Las nuevas tecnologías que aplican los distintos fabricantes a sus colchones permiten obtener el máximo confort y seguridad en el sueño. Por esa razón, la tienda dispone de un servicio de asesoramiento profesional telefónico para sus clientes, para que elijan el más adecuado a sus necesidades particulares.

Asimismo, la web dispone de diferentes promociones y descuentos que llegan hasta el 70 %. Pueden, incluso, mejorar cualquier presupuesto que ya se tenga gracias a su atención comercial telefónica. Ofrece facilidades como financiación hasta 24 meses sin intereses, envío y montaje gratuitos, etc. Además, si así lo solicita el cliente, sus montadores se ocupan de llevarse el viejo colchón sin coste alguno para el comprador.

Algunos de los nuevos lanzamientos en MueblesdeCasa.Net para este año Esta tienda online especializada en colchones tiene en catálogo nuevos modelos para garantizar el mejor descanso año tras año. Al ser un Distribuidor Oficial nacional de primeras marcas, siempre se adelanta para ofrecer los últimos colchones que han lanzado sus fabricantes.

Por ejemplo, la nueva línea de la firma Flex. Se trata de sus Top Ventas, el colchón Nube Visco y el colchón Nimbus Visco Gel. Sobre ellos, el fabricante asegura que son una versión mejorada de sus modelos anteriores. En el primero de ellos se han incorporado características como un exclusivo bloque interior Pocket Premium® de 15 centímetros. El núcleo está conformado por muelles ensacados que están cosidos individualmente para un descanso uniforme del cuerpo.

Por su parte, el Nimbus Visco Gel conserva esas características y agrega una acogida viscoelástica con partículas de gel. Es un material que adopta un molde exacto al cuerpo, permitiendo una máxima comodidad. Esta característica se refuerza con su Sistema Commodo+® y sus rellenos y tejidos 100 % hipoalergénicos, lo que garantiza que no contiene fibras tóxicas en su fabricación.