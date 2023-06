Matemáticas, una materia en la que los estudiantes necesitan refuerzo

La pandemia y el confinamiento provocaron un golpe significativo en el sistema educativo. La austeridad de las clases durante la pandemia supuso que el nivel en materias de alta complejidad se redujera considerablemente, y esa diferencia se ha notado con la vuelta a la normalidad. A esta situación, se suma la poca flexibilidad de las clases tradicionales. La falta de recursos es una barrera para muchos profesores, que no pueden adaptar el contenido a sus alumnos de una forma más personalizada.

Estos son algunos de los motivos que han convertido a las matemáticas en la asignatura donde más refuerzo necesitan los alumnos. Ante este contexto adverso, Tusclasesparticulares actúa como una plataforma que facilita el acceso a clases particulares matemáticas. De esta manera, los alumnos, especialmente los más jóvenes, encuentran herramientas para no quedarse atrás en su educación.

Un escenario educativo complejo El cierre de los centros educativos durante la pandemia tuvo mayor impacto en los estudiantes de primaria. En esta etapa, se asimilan una serie de conocimientos que serán aplicables a lo largo de toda la vida, y no recibir la educación adecuada afecta directamente al futuro académico.

Esto se refleja, por ejemplo, en un estudio de la Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo. Según sus datos, se ha registrado una reducción de siete puntos en niños españoles de 4° de Primaria con respecto a 2016. Esto se traduce en que niños de 9 años de edad no son capaces de comprender un texto en su totalidad, por mencionar uno de los casos.

La demanda de clases particulares de matemáticas va en ascenso, ya que esta es una materia compleja, que posee su propio lenguaje. Al ser un campo altamente abstracto, en muchas ocasiones, los conceptos y los símbolos en los que se basa resultan difíciles de comprender y aplicar. Por lo tanto, la baja comprensión lectora no es un problema que solo se presenta en lengua y literatura, sino también en problemas y operaciones matemáticas.

Tusclasesparticulares y su rol como plataforma de ayuda Otro de los factores distintivos de las matemáticas es que requieren una progresión lógica; es decir, entender y saber aplicar conceptos previos es la clave para que los alumnos puedan seguir el ritmo de las clases. Las dificultades en esta asignatura suelen ser, por tanto, resultado de un proceso acumulativo. Muchos niños y niñas no alcanzan rápidamente este aprendizaje y se quedan en el camino, pero para esto existe Tusclasesparticulares.

La plataforma posee herramientas que permiten a los alumnos encontrar a los profesores ideales. Con un amplio sistema de filtros, las personas podrán acceder a una educación específica, en la que el profesor trabajará de manera especial sobre el caso de cada alumno. Además, el sistema de valoraciones hace visible el feedback de otros alumnos, explicando su experiencia y los resultados de las clases.

Una herramienta capaz de mejorar el futuro de los niños son las clases particulares de matemáticas, y Tusclasesparticulares pone a su disposición excelentes profesionales.