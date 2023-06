Aprovechar todas las ventajas del cashback de myWorld en las rebajas de verano

El verano está cada vez más cerca y, con él, llegan las esperadas rebajas de verano. Si se quiere sacar el máximo provecho de las compras y conseguir ahorrar en estas rebajas, con el cashback de myWorld todo esto es posible. Actualmente, en España se está atravesando una época de crisis económica debido a factores como la subida de la luz y unos precios elevados. Por ello, la llegada de las rebajas de verano es el momento perfecto para aprovechar y ahorrar. Pero, ¿y si se pudiera maximizar ese ahorro aún más? Para ello, existe el sistema cashback.

Se trata de un procedimiento en el que diferentes comercios devuelven parte del dinero que se gasta en las compras de verano.

Lyconet y myWorld han sido los principales impulsores del cashback a nivel mundial. Han conseguido expandir el cashback a más de 50 países, recolectando más de 15 millones de usuarios que se benefician de este método de reembolso de dinero al realizar sus compras.

¿En qué consiste el cashback de myWorld? El cashback es un sistema mediante el cual los usuarios pueden llegar a ahorrar dinero con sus compras. De este modo, se podrán afrontar las rebajas de verano sin la necesidad de tener que abrocharse el cinturón a principios de año.

Con Lyconet y myWorld, los usuarios cuentan con una plataforma en la que pueden comprar tanto de forma online como en establecimientos físicos por todo el mundo y conseguir recuperar parte del dinero que han gastado.

Por cada gasto, se beneficiarán ganando puntos de compra que podrán canjear en otras ocasiones en cualquier oferta del ecosistema de myWorld. Cuentan con una aplicación totalmente gratuita y los consumidores podrán llegar a obtener hasta más de 1000 euros de ahorro al año con sus compras o incluso más dependiendo de cuánto lo usen.

Además, el cashback de myWorld no solo funciona de forma online, sino que se puede comprar en establecimientos asociados a myWorld como el Corte Inglés, Fnac o Carrefour y obtener los mismos beneficios que si se realizara la compra online.

Sacar el máximo provecho de estas rebajas con el cashback En la plataforma de myWorld se podrá acceder a tiendas para todo tipo de públicos. No solo se podrá sacar beneficio de las compras que se realicen en establecimientos de ropa, tecnología o supermercados. También se podrá ahorrar dinero estas rebajas reservando los viajes de verano. ¿Se puede pedir más?

myWorld cuenta con una empresa de viajes llamada TravelWorld en la que se podrá elegir entre más de dos millones de hoteles por todo el mundo a un precio mucho más asequible que en otras empresas de viajes mundialmente conocidas. Además, también se puede encontrar todo tipo de comercios de primeras marcas.

Pero, aquí no acaba todo. Las ventajas de Lyconet y myWorld llegan también hasta los comercios locales. De esta forma, se impulsa en cierto modo las compras en establecimientos locales en los que se pueden encontrar productos muy versátiles.

Asimismo, se puede participar en el programa de afiliados con Lyconet e invitar a los seres queridos para darles a conocer la posibilidad de ahorrar con sus compras y así poder generar ingresos adicionales ayudando a clientes a ahorrar dinero y a las empresas a poder generar más ventas.

Por todas estas ventajas y mucho más, Lyconet y myWorld están situados como unos de los líderes del cashback en España.