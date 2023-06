Gi Group Holding facturó 3.600 millones de euros en 2022, un 12,3% más que el año anterior

Durante el último ejercicio fiscal, el beneficio neto del Grupo superó los 500 millones de euros, un 20% más que el año anterior; y su EBITDA se situó en 139 millones de euros, un 21,1% más que en 2021. En España, la compañía facturó 179 millones de euros en 2022, un 3% más que el año anterior Gi Group Holding, multinacional que ofrece soluciones 360º de RRHH, elevó sus ingresos hasta los 3.600 millones de euros en 2022, lo que supone un incremento de más de un 12%, respecto al ejercicio anterior. Así, la rentabilidad del Grupo también se incrementó, con un beneficio bruto de 508 millones de euros, un 20% más que el año anterior, un EBITDA de 139 millones de euros (+21,1%) y un beneficio neto de 54 millones de euros (+33,4%).

De este modo, la deuda financiera neta del Grupo, a 31 de diciembre de 2022, ascendía a 256 millones de euros, frente a 207 millones de euros en 2021, manteniendo un sólido ratio IFN/EBITDA de 1,85x (frente a 1,81x en 2021). Igualmente, los fondos propios netos del Grupo aumentaron hasta 196 millones de euros, frente a 144 millones de euros a 31 de diciembre de 2021.

En España, Gi Group Holding también ha mostrado un crecimiento en sus ingresos de más de un 3% en comparación con 2021, superando los 179 millones de euros en el último ejercicio. El enfoque en la rentabilidad de servicios y clientes ha sido el pilar fundamental de la estrategia, por lo que el EBITDA se ha incrementado de 2.347.000 euros en 2021 a 3.497.000 euros en el último año. De esta manera, el resultado neto de la compañía en nuestro país supera los 282.000 euros.

Respecto a la evolución del resto de regiones en los pasados 12 meses, asimismo ha resultado positiva especialmente en Europa del Este (+51%), América Latina y Europa del Sur (+41%), Asia, Suiza y los países bálticos (+28%), Europa Central (+9%) e Italia (+7%).

Esta buena evolución también es evidente en las líneas de negocio. La contratación de personal temporal y permanente, principal motor del crecimiento de los ingresos y de los ETC (equivalentes a tiempo completo), aumentó un 12% con respecto al ejercicio 2021, seguida de la externalización de procesos empresariales y la formación y el desarrollo, que aumentaron en ambos casos un 29%, y de la búsqueda y selección de mandos intermedios y directivos (+26%).

Estas cifras sitúan a Gi Group Holding como uno de los líderes mundiales en servicios y consultoría de RRHH. Su constante crecimiento ha permitido al Grupo convertirse en uno de los principales actores globales del sector, ocupando la 15ª posición a nivel mundial y la 8ª en Europa entre las empresas de staffing (según el informe SIA - Staffing Industry Analysts - basado en los resultados de 2021).

Con una plantilla de más de 8.000 personas, Gi Group Holding opera en 34 países de Europa, América y Asia, y cuenta con más de 650 sucursales y una cartera de clientes formada por más de 20.000 empresas.

Stefano Colli-Lanzi, CEO y Fundador de Gi Group Holding, ha asegurado que "la estrategia de crecimiento de la compañía pretende hacer evolucionar el mercado laboral mediante la creación de valor sostenible, social y económico. Este enfoque se refleja en nuestro compromiso constante de construir un ecosistema de RRHH más eficaz y eficiente, promoviendo una cultura de trabajo que satisfaga los intereses de las empresas, los individuos y la sociedad. Nuestra andadura, iniciada hace 25 años, ha demostrado ser un éxito, y se ha visto respaldada por un crecimiento financiero y económico continuo. 2022 se distinguió por ser un año lleno de cambios e innovación, incluyendo la reorganización del Grupo, el cambio de marca, la transformación digital y los proyectos ESG. Además, nuestra estrategia de crecimiento siguió adelante y, en enero de 2023, con la 50ª operación de fusión y adquisición, logramos un hito importante. El objetivo para el futuro es maximizar el valor global y las sinergias internas, racionalizar la gestión empresarial y el flujo de caja, mejorar el reconocimiento del Grupo y promover la internacionalización. El éxito de nuestro Grupo es el resultado del trabajo conjunto de toda nuestra gente, que contribuye cada día al bienestar y al desarrollo de nuestra empresa y de nuestra sociedad, en todo el mundo".

2022, un año marcado por los hitos

Para Gi Group Holding, 2022 fue un año de cambios que culminaron con la renovación del Grupo. Este proceso se inició con la reestructuración corporativa y el establecimiento de Gi Group Holding S.p.A. al frente del Grupo. El objetivo era crear una nueva estructura capaz de simplificar los niveles jerárquicos y la gobernanza, gestionar las funciones centrales, coordinar las actividades de las filiales y definir las estrategias del Grupo.

Así, el año pasado, el Grupo lanzó también su marca corporativa para representar a todas las líneas de negocio, países y personas, reforzando así la conciencia de marca. Además, se puso en marcha el plan bienal de transformación digital para 2022-2023, marcado por la creación de la nueva función "Global Digital, Innovation and Analytics" con el objetivo de convertir Gi Group Holding en una organización basada en datos, que permita tomar decisiones informadas mediante análisis descriptivos, de diagnóstico y predictivos.

En 2022, la estrategia de fusiones y adquisiciones de la compañía se consolidó como uno de los motores clave para acelera su desarrollo y crecimiento, con la adquisición de The Bridge Social, la 50ª operación del Grupo.

Alineados con los ODS

Dentro del modelo de negocio de Gi Group Holding, los factores de crecimiento ESG, que incluyen el compromiso de generar constantemente valor no sólo económico sino también social, representan los motores clave para lograr un verdadero Trabajo Sostenible. Para ello, el Grupo se asoció con la Fundación Gi Group, que en 2022 obtuvo la designación de Entidad del Tercer Sector italiana. La Fundación apoya la difusión de la cultura del Trabajo Sostenible mediante la ejecución de proyectos y la prestación de apoyo específico para la inclusión, dirigido a personas que se enfrentan a dificultades para acceder al mercado laboral o que están excluidas del mismo.

Además, alineado con la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, el Comité de RSC de la compañía identificó los objetivos prioritarios del Grupo:

- 4. Educación de Calidad

- 5. Igualdad de género

- 8. Trabajo decente y crecimiento económico

- 10. Reducción de las desigualdades

- 17. Asociación para los Objetivos

Por último, en 2022, el Comité decidió centrarse en el ODS 1. Fin de la pobreza, creando oportunidades de empleo para los grupos desfavorecidos y garantizando condiciones de trabajo dignas y sostenibles a lo largo de la cadena de suministro, en consonancia con la estrategia, las operaciones y el gobierno corporativo del Grupo.

Este papel social, integrado en la actividad principal del Grupo, también se refleja en el Código Ético. Este documento, adoptado desde 2014, se actualizó en octubre de 2022, junto con tres nuevas Políticas Globales de Alto Nivel: Política Anticorrupción, Política de Igualdad, Diversidad e Inclusión y Política de Denuncias, aplicables a todas las empresas del Grupo.