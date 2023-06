Nueva web de Northgate para un usuario de renting cada vez más digital

Dentro de su plan de digitalización, Northgate lanza su nueva página web, en la que además el usuario particular puede contratar online un vehículo en renting flexible en sólo cinco pasos España se ha convertido en uno de los países en el que más ha crecido la venta online. Durante el tercer trimestre de 2022 el comercio electrónico aumentó un 28,8% interanual hasta alcanzar los 18.933 millones de euros. Además, se registraron más de 333 millones de transacciones, un incremento del 17,1%.

Este aumento constante durante los últimos años ha estado favorecido por el acceso generalizado a Internet; las mejoras de seguridad; las innovaciones en las plataformas de compra digital; así como una mejora de las páginas web centrada en la experiencia de usuario.

Conscientes de ello, las empresas han invertido para mejorar la experiencia de compra en sus sitios web de forma que las transacciones en línea son más atractivas y agradables para los consumidores. Una página web con un diseño intuitivo, una navegación clara y una estructura de información organizada aumenta las posibilidades de que los visitantes se conviertan en clientes.

Por ello, dentro del plan de digitalización de la compañía,Northgate Renting Flexible ha lanzado su nueva página web corporativa, Northgate.es con el objetivo de mejorar la experiencia digital de los usuarios. La renovación no sólo incluye una modernización tecnológica ya que además se ha modificado la distribución de la información para incluir toda la oferta integral.

Esta actualización integra todas las áreas de negocio de la compañía bajo una única web, algo que es acorde a su posicionamiento como proveedor integral de soluciones de movilidad. Así, ofrece información sobre todas las alternativas que pone a disposición de los usuarios profesionales y particulares. De forma concreta los usuarios interesados en contratar un vehículo de renting para uso particular pueden realizar la contratación online en esta página en un proceso de compra sencillo en sólo 5 pasos.

Este apartado ahora cuenta con un configurador mucho más visual y sencillo con el que elegir vehículo y ajustar las opciones deseadas de forma intuitiva. También de forma totalmente digital se sube la documentación, se elige modalidad de recogida, se formaliza el contrato y se hace el pago del primer mes.

En definitiva, el usuario puede acceder a una amplia gama de vehículos en renting flexible desde cualquier lugar con acceso a internet y con la flexibilidad de contratar en cualquier momento del día de forma rápida y sencilla.

Otra de las novedades de la web es la incorporación de una sección sobre movilidad eléctrica - diferenciada del resto de flota de vehículos en el menú principal - con toda la información sobre la oferta de estos vehículos y los servicios relacionados que se ofrecen. Con ella, Northgate ofrece la información que pueden necesitar tanto empresas como conductores particulares que están planteando pasarse al vehículo eléctrico.

Gracias a las mejoras desde el punto de vista tecnológico, la nueva web de Northgate incorpora el acceso al nuevo canal de atención al cliente a través de WhatsApp. Con esta nueva posibilidad de contacto, se puede solicitar información comercial o realizar gestiones sobre flota alquilada de una forma más ágil desde cualquier dispositivo. El aspecto de la navegación mobile ha sido especialmente relevante, por ello el contenido se adapta a todos los dispositivos para una correcta visualización. No solo eso, sino que teniendo en cuenta que la mayor parte del tráfico se hace desde dispositivos móviles, se incluyen imágenes de alta resolución optimizadas para la versión mobile de la web. La web, desarrollada con tecnología Adobe, supone también una mejora en términos de optimización SEO, reforzando la capacidad del site para posicionarse en buscadores.

"Hemos lanzado una nueva web que refleja nuestro posicionamiento como un proveedor integral de soluciones de movilidad y permite mostrar todo lo que se ofrece a los usuarios de manera global. Las mejoras tecnológicas de la web y su nueva estructura mejoran la experiencia digital del usuario, cada vez más relevante en el ámbito de la movilidad. Y es importante señalar también que, con una mayor información sobre cada servicio, esta nueva web consigue transmitir mayor confianza al usuario", así lo afirma Aurora Asensio, Gerente de Marketing de Northgate en España.

Sobre Northgate Renting Flexible

Northgate Renting Flexible es la filial española de Northgate PLC, una multinacional británica fundada en 1981 que cotiza en la bolsa de Londres (NTG). Está considerado el mayor operador europeo y español de vehículos comerciales e industriales para empresas, así como el pionero y especialista en renting flexible, desde este año también a particulares. Actualmente, cuenta con una plantilla de casi 1.300 profesionales, una flota con más de 62.000 vehículos, más de 11.000 clientes, la mayor red de talleres propios del sector y una amplia red de delegaciones en todas las CC.AA., incluidas Canarias y Baleares. La calidad de su servicio, así como su capacidad de respuesta, convierten a Northgate en un gran aliado profesional para pymes y empresas, por cuanto se ajustan a las necesidades y demandas de los negocios. Para más información, se puede visitar www.northgate.es.