igus permite reducir los tiempos de inactividad en fábricas con su conector Module Connect

Recientemente, la firma igus, dedicada al desarrollo de productos industriales altamente tecnológicos, ha lanzado al mercado el conector modular Module Connect. Se trata de un dispositivo que representa una solución muy efectiva a la hora de conectar de manera rápida y sencilla los sistemas y máquinas. Este producto ofrece varias ventajas, siendo una de las principales el garantizar que una línea de suministro de energía pueda conectarse rápidamente al sistema. El diseño innovador del adaptador Module connect ha sido ganador del premio German Design Award 2021.

Un revolucionario concepto de conector de cables eléctricos El conector modular Module Connect de la firma igus es, en efecto, un nuevo concepto de conector, no solo para cables eléctricos, sino también para fibra óptica y tubos neumáticos. Su diseño es sumamente innovador, ya que posee una carcasa plana y compacta, hecha de plástico técnico ligero, característica que lo hace ideal, especialmente cuando se trata de conectar un gran número de cables en el menor espacio posible.

Otra característica particular de su diseño es que la carcasa está diseñada para ser acoplable. Esto permite agrupar varias carcasas de conectores diferentes y, de esta manera, configurar a medida un único punto de conexión/desconexión individual. De hecho, su cualidad acoplable hace que las posibilidades de combinación sean prácticamente infinitas en términos de anchura y altura. Respecto a los conectores, igus ha optado por utilizar la gama de productos Han-Modular de Harting. En cuanto a los inserts, cada carcasa puede agrupar hasta 4 tipos diferentes, los cuales se eligen según las necesidades del usuario. Todo esto hace de Module Connect, un dispositivo sumamente práctico, útil, funcional y eficiente para las conexiones industriales.

Ventajas que ofrece el Module Connect Son muchas las ventajas que ofrece este conector. No obstante, todas ellas se pueden resumir en 7 beneficios principales. En primer lugar, garantiza un montaje flexible, pudiendo instalarse en la pared, en el suelo, o funcionando como interfaz de unión. Además de eso, cuenta con etiquetado de identificación individual con grabado y color, lo que asegura una identificación rápida. En tercer lugar, cabe destacar que es un conector ligero pero muy robusto y resistente hecho de polímero reforzado con fibras. Posee inserts "HARTING Han Modular" que han sido probados y comprobados. Además, cuenta con polarizado sin codificación adicional, garantiza un alivio de tensión más seguro y cuenta con varios elementos de sellado que garantizan un cierre seguro.

El adaptador Module Connect tiene cabida en muchos sectores, siendo ideal en industrias como la de envasado y embalaje, máquina herramienta, automoción, robótica, industria maderera o la industria de teatro y espectáculo. En cualquiera de estos casos, en la página web de igus se puede encontrar mucha más información sobre sus características, funcionalidades, aplicaciones y especificaciones.