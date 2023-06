NOÁTICA revoluciona el sector de la salud con su servicio informático integral para clínicas y hospitales privados

En un entorno cada vez más digitalizado, el mantenimiento integral informático se ha convertido en un aspecto fundamental para garantizar el correcto funcionamiento de las empresas en general y, en particular, de las clínicas y hospitales privados que precisan de un servicio informático de alta calidad con el fin de asegurar un funcionamiento correcto y eficiente. Estas instituciones enfrentan retos específicos en cuanto a sus necesidades de software, servidores, seguridad informática y otros aspectos relacionados, los cuales pueden afectar tanto a los problemas de recursos y tiempo como a otros fallos operativos. La falta de centralización de la información, el software y los datos puede tener un impacto negativo en la atención a los pacientes, la productividad e incluso en los costes de estas organizaciones.

En este contexto, se tuvo la oportunidad de entrevistar a D. Ángel González, director de NOÁTICA - Programadores y Servicios Informáticos, una empresa especializada en ofrecer un servicio informático integral para clínicas y hospitales privados. A lo largo de esta entrevista, se explorarán los aspectos revolucionarios de este servicio y se brindará una visión integral de cómo NOÁTICA puede ayudar a optimizar y fortalecer las clínicas y hospitales privados.

¿Qué elementos componen el servicio informático integral para clínicas y hospitales privados de NOÁTICA? Para comprender mejor la propuesta revolucionaria de NOÁTICA, comenta D. Ángel, "es importante destacar algunos de los elementos clave que abarca nuestro servicio. En primer lugar, el software de gestión y citas personalizado e integrado con otros módulos como puedan ser los de contabilidad, centralita, base de datos de pacientes, etc. Gracias a la programación a medida de APIs, podemos agilizar los procesos internos conectando las diferentes soluciones informáticas con las que ya trabajen en la clínica u hospital privado, o bien realizar un software personalizado que cumpla con los requisitos técnicos y necesidades específicas de la empresa.

Además, en NOÁTICA, nos encargamos de la instalación y mantenimiento de los equipos informáticos, asegurando que todos los dispositivos estén en óptimas condiciones de funcionamiento. Asimismo, nuestros técnicos, se encargan de la instalación y mantenimiento de los servidores locales o virtuales, proporcionando una infraestructura sólida y confiable para el almacenamiento y procesamiento de datos.

Sabemos que las clínicas y hospitales privados tienen un alto volumen de llamadas, de ahí que requieran de una centralita telefónica donde no se produzcan cortes, que ofrezcan la mejor experiencia de usuario posible, y que permita el seguimiento de las llamadas de los pacientes en la ficha del CRM". En NOÁTICA, continúa D. Ángel González, "ofrecemos un servicio integral de Call Center, con la configuración de una Centralita VoIP Automatizada. Esto permite una comunicación eficiente y de calidad dentro de la clínica u hospital, mejorando la atención al paciente y optimizando los recursos disponibles".

D. Ángel traslada que "muchas empresas pasan por alto los asuntos de seguridad informática de sus empresas, sin embargo, apreciamos que la ciberseguridad es una preocupación creciente en el ámbito de la salud. NOÁTICA comprende esta necesidad y ofrece soluciones integrales para proteger la información confidencial y evitar posibles brechas de seguridad. Mediante medidas proactivas, como el monitoreo constante, las copias de seguridad con control de versiones por usuario y la implementación de firewalls, NOÁTICA garantiza la seguridad de los datos sensibles de las clínicas y hospitales privados".

Un caso de éxito notable en una clínica de Sevilla D. Ángel cuenta su experiencia sobre la transformación de una clínica privada en Sevilla gracias al servicio integral informático. "La clínica en cuestión estaba comprometida con ofrecer servicios de calidad y excelencia a sus pacientes, por eso confió en nuestra experiencia y soluciones tecnológicas de NOÁTICA. Mediante la optimización de los procesos informáticos y la integración de sistemas avanzados, logramos una notable mejora en diversos aspectos.

Uno de los beneficios más destacados ha sido la agilización en la gestión de expedientes médicos y la optimización de la información de los pacientes. Gracias a las soluciones implementadas por los técnicos informáticos de NOÁTICA, el equipo médico puede acceder de forma rápida y precisa a los datos relevantes, lo que ha mejorado la coordinación interna y la toma de decisiones fundamentadas.

Asimismo, hemos potenciado la comunicación interna entre los profesionales de la salud, permitiendo un intercambio instantáneo y efectivo de información. Esta mayor colaboración y fluidez en la comunicación ha repercutido directamente en la calidad de la atención médica brindada, favoreciendo una atención más integral y personalizada para cada paciente."

En NOÁTICA, continúa D. Ángel González, "también hemos hecho hincapié en la seguridad de los datos y la protección de la información confidencial. Gracias a sus avanzadas soluciones de seguridad y sistemas de respaldo, la clínica cuenta ahora con una mayor tranquilidad y confianza en la protección de los datos sensibles, garantizando la privacidad y confidencialidad de los pacientes.

La implementación del servicio integral informático de NOÁTICA ha supuesto un salto cualitativo en la transformación digital de la clínica privada en Sevilla. Esta colaboración ha logrado potenciar la eficiencia operativa, mejorar la comunicación interna y fortalecer la seguridad de los datos, posicionando a la clínica como referente en la atención médica de calidad".

NOÁTICA, Expertos en soluciones informáticas NOÁTICA, se consolida una vez más como uno de los líderes en el mercado al impulsar la transformación digital de las empresas. Mediante su servicio integral, han logrado optimizar los procesos, mejorar la atención médica y fortalecer la seguridad de los datos, brindando resultados tangibles y satisfactorios. Con su enfoque innovador y su compromiso con la excelencia, NOÁTICA continúa siendo el aliado estratégico ideal para aquellas organizaciones que buscan potenciar su eficiencia y éxito en el entorno digital.