La Inteligencia Artificial frente al fraude financiero según GDS Modellica

La aparición de la IA también ha dado lugar a delitos financieros más complejos y sofisticados que requieren aplicar nuevas herramientas en la prevención del fraude. La Inteligencia Artificial será una herramienta clave para ayudar a detectar actividades fraudulentas entre los millones de movimientos financieros diarios El sector financiero es y ha sido desde siempre un objetivo para el fraude dado el alto valor y la importancia de las transacciones financieras. En esta nueva era, las entidades han implementado nuevas herramientas, soluciones y medidas para prevenir y combatir el fraude. La actividad fraudulenta se torna cada vez más compleja y sofisticada, los estafadores agudizan su ingenio y estrategias para burlar los sistemas y evitar ser detectados. Los avances tecnológicos están permitiendo procesar, almacenar y acceder a ingentes cantidades de datos de manera rápida y eficiente gracias a su mayor uso y funcionalidades precisas y eficientes.

El estudio True cost of financial crime compliance study de LexisNexis calcula que, en 2020, estas entidades gastaron más 214.000 millones de € en la prevención de la delincuencia financiera y complejidad de las amenazas. Los delitos financieros son continuos, persistentes, y las consecuencias son reales y palpables: de ahí la necesidad de diseñar e incorporar herramientas tecnológicas capaces de hacer frente a la delincuencia financiera. La Inteligencia Artificial (IA) y los algoritmos de aprendizaje automático facilitan esa labor al analizar con precisión la enorme mole de datos que se generan en cualquier acción financiera.

En este sentido, la tecnología es un elemento imprescindible para que las firmas financieras puedan realizar su actividad de manera fiable, segura y acorde con su modelo de negocio. La IA se muestra como una aliada clave para las diferentes entidades que conforman el ecosistema financiero, su potencial y aplicación es incuestionable en el desarrollo y ejecución de servicios financieros, en especial en cuestiones referentes a riesgo de crédito y decisión sobre concesión de préstamos, prevención del fraude y detección de anomalías, gestión de carteras para venta cruzada o "upselling", entre otros. En vista a las necesidades planteadas, GDS MODELLICA ha desarrollado Modellica Fraud Engine una solución tecnológica para detectar fraude. MFE proporciona una vista única de la identidad para la adquisición de clientes, detecta el fraude y permite a las organizaciones construir confianza y seguridad en la ruta hacia la transformación digital.

A pesar de la gran cantidad de garantías vigentes, los bancos están cada vez más expuestos al fraude que nunca, debido en parte al creciente número de canales que utilizan los clientes para acceder a los servicios, como la banca electrónica y las aplicaciones móviles. Según Antonio García Rouco, director general de GDS Modellica, "la regulación, el cumplimiento y la gestión general del riesgo suponen una carga operacional significativa para los servicios financieros. El fraude en el proceso de admisión, como abrir una cuenta de crédito o bancaria con información fraudulenta o falsificada, es un problema cada vez mayor. Los bancos pierden miles de millones cada año por culpa de los defraudadores que usan información personal robada para crear nuevas cuentas y cometer un acto de fraude".

Desde hace años GDS MODELLICA ha desarrollado tecnologías y soluciones que ayudan a entidades financieras, Fintech, aseguradoras, o empresas de servicios como electricidad o agua, a prevenir y combatir el fraude con un enfoque integral. Brinda una seguridad que las instituciones trasladan a sus clientes, que comúnmente son los que se ven expuestos a estos fraudes. Los organismos regulatorios y empresas deben velar por el buen funcionamiento de los sistemas de pago.

La implementación de nuevas herramientas y tecnología afirma García Rouco "ha hecho posible hacer frente a uno de los desafíos más relevantes: el de detectar el fraude e identificar la actividad ilícita de los millones de transacciones diarias". Evitar y mitigar los efectos de delitos y estafas financieras es clave no solamente para que las instituciones financieras puedan continuar sus operaciones de manera habitual, evitar multas y mantener la buena reputación entre sus clientes. La Inteligencia Artificial está revolucionando y transformando todos los sectores económicos, incluidas las finanzas y la prevención del fraude. Además de prevenir, la IA facilita los procesos operativos financieros, en general, al agilizar la toma de decisiones y priorizar e investigar con precisión cada operación realizada. Su incorporación revierte positivamente en las entidades financieras al mejorar la experiencia de cliente y reforzar la relación con acciones personalizadas.

