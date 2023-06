La desnutrición relacionada con la enfermedad impacta al paciente y la sostenibilidad del sistema sanitario

La Fundación Bamberg reunió a diferentes referentes en nutrición clínica y gestión sanitaria para debatir sobre el impacto que la desnutrición relacionada con la enfermedad, (DRE) tiene sobre los pacientes, así como la necesidad de mejorar el diagnóstico precoz de la DRE grave, monitorizar a las personas con riesgo, reforzar y potenciar las unidades de nutrición clínica y dietética en los servicios sanitarios y aprovechar las innovaciones en la terapia médica nutricional La Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla fue sede del encuentro "Impacto de la Nutrición Clínica, en Términos de Salud: Una mirada al futuro" organizado por la Fundación Bamberg con el apoyo de Nutricia, la división de nutrición especializada de Danone. El encuentro reunió a clínicos expertos en nutrición clínica, responsables de enfermería y representantes de pacientes, con los responsables políticos y gestores de la atención sanitaria. Los paneles buscaron debatir sobre la situación del tratamiento de la DRE, a nivel nacional y concretamente en Andalucía, haciendo hincapié tanto en la necesidad de la consecución del cribado nutricional universal al ingreso hospitalario, como en la integración del control nutricional en todos los procesos y estadios de las enfermedades en los distintos niveles asistenciales donde la nutrición es un aspecto esencial, teniendo presentes los retos existentes para asumir una eficiencia de dichos tratamientos.

Miguel Ángel Guzmán, viceconsejero de Salud y Consumo, expresó en las palabras de clausura "los avances que se han venido alcanzando en el Sistema Sanitario Público de Andalucía con el establecimiento progresivo de protocolos específicos para lograr detectar la presencia o riesgo de malnutrición, así como sus causas y características para poder establecer un diagnóstico precoz e iniciar una intervención temprana con el tratamiento nutricional específico".

Prevalencia de la DRE en España

La Desnutrición Relacionada con la Enfermedad (DRE) es una entidad con alta prevalencia en el medio hospitalario que conlleva un aumento de los costes sanitarios. En España, afecta a 1 de cada 4 pacientes1,2, tiene un efecto negativo sobre la evolución clínica y perjudica a su calidad de vida. La DRE produce cambios en la composición corporal, como son la pérdida de peso, pérdida de masa muscular y masa grasa, debilidad, así como alteraciones fisiológicas y funcionales. Cabe destacar que disminuye la respuesta a los tratamientos, debilita la función inmune, aumenta la tasa de reingresos, la estancia hospitalaria y la mortalidad.

La Desnutrición Relacionada con la Enfermedad está presente especialmente en personas mayores y frágiles. En concreto, en el 37% de mayores de 70 años1,2. Los pacientes más vulnerables de padecer DRE son las personas con cáncer, postcirugía, aquellas con enfermedades neurodegenerativas, parálisis, tumor cerebral o accidente cerebrovascular.

Impacto económico de la DRE

Los pacientes con DRE presentan un consumo de recursos muy superior al de pacientes normonutridos. En este sentido, la DRE incrementa el coste sanitario en 1.143 millones de euros1. Esta genera un grave impacto sobre su recuperación, derivando en otras complicaciones como la sarcopenia (diminución tanto de la masa como de la fuerza muscular). En términos de coste sanitario, los pacientes con desnutrición suponen un 50% más de gasto que los pacientes que no presentan DRE. "Existen avances, pero aún hay retos para lograr una estrategia nacional que aborde la desnutrición. Hay regulaciones por adaptar. Se debe unificar criterios para que no haya inequidad y se logre una atención adecuada", expuso Julia Álvarez, Presidente de la Sociedad Española de Nutrición Clínica y Metabolismo.

Gestión del tratamiento nutricional: conclusiones para alcanzar mejores resultados

Entre las conclusiones se destacó la necesidad de que la nutrición clínica asuma mayor protagonismo tanto dentro de los planes de gestión como en la distribución de conocimiento dentro de las sociedades científicas. Se destacó la importancia del trabajo en conjunto de todos los actores debido a su relevancia, complejidad y transversalidad. Además, se coincidió en que se debe lograr una actualización de la regulación que acompañe la adaptación de los nuevos procesos centrados en los estados nutricionales de los pacientes. "Debamos lograr que los tratamientos nutricionales se basen en un diagnóstico concreto y no aborden únicamente de forma vertical la patología", remarcó Andoni Lorenzo Garmendia, Presidente del Foro Español de Pacientes. Para esto se destacó la necesidad de planes estratégicos que tomen la valoración nutricional como elemento clave, garantizando la continuidad asistencial y asegurando la accesibilidad de los tratamientos de nutrición. Por último, se subrayó que todo avance en estos puntos debe ser tomada como una inversión, por los claros beneficios que brinda destinar recursos a la nutrición por los considerables ahorros que puede llevar al sistema y la mejora que conlleva en la calidad de vida de los pacientes.



1 Miguel León-Sanz, Max Brosa, Mercedes Planas, Abelardo García-de-Lorenzo, Sebastián Celaya-Pérez, Julia Álvarez Hernández, Predyces Group Researchers. Prevalencia y costes de la malnutrición en pacientes hospitalizados: estudio PREDyCES®. Nutr. Hosp. [online]. 2012, vol.27, n.4, pp.1049-1059. ISSN 1699-5198. https://dx.doi.org/10.3305/nh.2012.27.4.5986.

2 Cristina Cuerda, Julia Álvarez, Primitivo Ramos, Juan Carlos Abánades, Abelardo García-de-Lorenzo, Pedro Gil and Juan José de-la-Cruz on behalf of the researchers of the DREAM + 65 study3 Estudio DHOSPE (Desnutrición Hospitalaria en el Paciente Pediátrico en España) realizado en hospitales 32 españoles. Prevalencia de desnutrición en sujetos mayores de 65 años en la Comunidad de Madrid. Estudio DREAM + 65. Nutr Hosp. 2016; 33(2):263-269 ISSN 0212-1611 - CODEN NUHOEQ S.V.R. 318

Acerca de la Fundación Bamberg

La Fundación Bamberg es una fundación privada independiente española de ámbito estatal y actuación internacional, que tiene por objeto el estudio de las políticas de salud, de la gestión sanitaria y las tecnologías de la salud

Acerca de Bamberg Health

Bamberg Health es una plataforma que conecta a más de 20.000 profesionales de la salud y tiene por objetivo ofrecer nuevas perspectivas y soluciones en materia de gestión e innovación sanitaria a través de eventos virtuales y en directo. Proporciona un lugar donde los profesionales pueden reunirse para intercambiar conocimientos y hacer negocios sin barreras, contribuyendo al avance de las industrias farmacéutica y sanitaria. Bamberg Health organiza cumbres sanitarias internacionales en Europa y América Latina.