El libro ‘Niño de posguerra’ de Ignacio Peral rescata un trozo de la historia reciente de España

CÍRCULO ROJO.- Por todos es sabido que quien olvida su historia está condenado a repetirla, sin embargo, hoy en día, muchos han olvidado ya lo que ocurrió en España en 1936 y sus posteriores consecuencias. Ignacio Peral no quiere que pase el tiempo sin que todo el mundo recuerde. “Las dificultades que tenían los más desfavorecidos para sobrevivir y para la formación”.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras, “el retrato de un trozo de nuestra historia, que algunas personas les gustará recordar, a otras les gustaría olvidar, muchas desearían que no hubiesen ocurrido y algunas les gustaría que volviesen a suceder”.

Sinopsis En Niño de posguerra, el autor, a través de la historia del protagonista, va desgranando las injusticias, el hambre, la dificultad para acceder a la educación, la miseria y la represión que sufría el pueblo muchos años después de terminarse la Guerra Civil española, consecuencia del abuso que ejercían los poderosos sobre los más desfavorecidos. Además, mues­tra la perseverancia que ha desarrollado con el fin de dar a sus hijos la educación que él no ha podido alcanzar.

Autor Ignacio Peral nació en diciembre de 1944 en un cortijo situado en el término mu­nicipal de Montellano (Sevilla). Realizó trabajos en el campo desde muy temprana edad. Conoció el pueblo por primera vez a los nueve años. Estuvo tres meses en una escuela, donde aprendió a leer, escribir y las cuatro reglas. A los cuarenta y dos años obtiene el graduado escolar en un colegio de adultos. Ha realizado trabajos varios en el campo hasta los veintidós años; después trabajó como obrero en fábricas y de taxis­ta. Ahora está jubilado y vive en Alcalá de Guadaira (Sevilla).