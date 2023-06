DABUTI Santander, tras revolucionar el tardeo madrileño, se va de vacaciones y vuelve en septiembre con novedades

Patrocinado por Banco Santander, DABUTI, la experiencia inmersiva que ha cautivado los corazones de los amantes de los años 80 y 90 en Madrid se prepara para tomar un merecido descanso para regresar con más fuerza que nunca. DABUTI volverá con fuerza anunciando desde ya sus nuevas fechas: 15 de septiembre, 6 de octubre, 10 de noviembre y 29 de diciembre en su emblemática casa, el Florida Park, Retiro, Madrid.

La cuarta sesión de DABUTI Santander ha sido el cierre perfecto para una temporada llena de éxitos. Los asistentes tuvieron la oportunidad de disfrutar de la presencia, como ya es tradición, de Alf, la emblemática mascota de la fiesta, que contagió su alegría, como siempre, por todo el recinto. Además, el público se deleitó con las impecables y divertidas coreografías de los bailarines Álvaro Gómez y Andrés Pardo, quienes, cada mes, ponen a toda la sala a bailar y cantar al unísono al ritmo de clásicos como Y.M.C.A. de The Village People, Everybody de los Backstreet Boys y Greased Lightnin (Grease).

La música, esta vez a cargo de Javier Penedo y Edu Naranjo, fue la que brilló durante las 5 horas que dura la fiesta. ¡Es un “don´t stop” de baile y diversión!

El broche vino de la mano de Rafa Sánchez, vocalista de La Unión, quien interpretó en directo sus grandes éxitos, incluyendo Lobo-hombre en París, y Vuelve el amor entre otros.

La primera temporada de DABUTI ha sido un rotundo éxito con cuatro actuaciones memorables. En la primera sesión, Los Secretos aparecieron por sorpresa en el escenario sorprendiendo a todos los asistentes, mientras que, en la segunda ocasión, OBK hizo bailar al público sus éxitos de los 90 como nunca. La línea continuó en ascendente en la tercera sesión, con las guitarras y amónicas típicas de La Frontera, y finalmente, Rafa Sánchez de La Unión cerró la temporada con broche de oro.

La próxima temporada de DABUTI, que dará comienzo el 15 de septiembre, promete ser una fusión perfecta entre la mejor música de los 80's y 90's y el buen rollo, y la energía positiva contagiosa de los asistentes. DABUTI crea un ambiente tan sano, divertido, y agradable, que se convierte en una experiencia inolvidable que perdurará en la memoria de todos aquellos que han tenido la fortuna de ser parte de estas fiestas.

Si se quiere revivir los mejores momentos de esta primera temporada, se invita a las personas a visitar la página web, donde podrán encontrar momentos memorables de las sesiones, así como en su Instagram oficial @dabuti.music.