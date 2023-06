Por qué utilizar piezas especiales en cerámica para las escaleras, por Duritti Cerámica

Las piezas especiales de cerámica son bastante versátiles. Además de ser un elemento estético, pueden cumplir con varias funciones, como por ejemplo, evitar filtraciones de agua. Actualmente, la Asociación Profesional de Alicatadores y Soladores (PROALSO) reconoce que hay al menos 35 tipos diferentes de estas piezas de cerámica, pero las más solicitadas son los rodapiés, zanquines y peldaños de escaleras para interior y coronas de piscinas.

Personalizar una escalera con piezas de cerámica especiales Una manera efectiva de lograr una continuidad estética, en una escalera es utilizar el mismo azulejo que se ha instalado en el suelo para los escalones, peldaños y zanquines. Hoy en día, estos productos no solo son valorados por su aporte estético sino también por sus características técnicas. En este sentido, es importante que estas piezas sean de calidad para ofrecer resistencia y durabilidad.

En particular, los zanquines sirven para rematar la escalera en la pared. No solo contribuyen a conseguir una decoración más armoniosa, sino que también sirven para tapar las juntas entre los peldaños y la pared.

A su vez, los rodapiés se emplean para unir la pared con el suelo de una manera uniforme y más estética. A propósito de esto, estas piezas sirven para unificar un espacio y aportar una mayor sensación de calidad. Por otra parte, los rodapiés sellan la unión con el suelo, cubriendo posibles grietas o imperfecciones. Si bien la opción más común es comprar un zócalo o rodapié blanco, escoger un modelo que combine con el suelo permite cerrar un diseño perfecto de un espacio. Para ello, es necesario que esta pieza tenga el mismo color, textura y acabado que el suelo.

Piezas de cerámica a medida Las colecciones de azulejos no siempre incluyen estas piezas especiales entre su oferta y puede resultar complicado encontrarlas con el mismo acabado y estética que la baldosa principal. Por eso, muchas personas acaban instalando el rodapié blanco. Esto es debido a que generalmente las fábricas solo las producen bajo demanda y en el formato que ofrecen. Sin embargo, existen tiendas que ofrecen la opción de crear estas piezas especiales a partir del azulejo principal. Con las mismas baldosas usadas en el suelo, los profesionales del sector pueden fabricar cualquier pieza especial con la medida personalizada, sin importar si la escalera es más ancha de lo normal o más baja. Este es el caso de Duritti, tienda de cerámica que distribuye una gran variedad de azulejos y cuenta con la capacidad de fabricar piezas especiales a medida. Para adquirir estos productos simplemente hay que escoger el tipo de azulejo, definir y añadir el tamaño o medida de la escalera o esquina en cuestión y ellos se encargan de fabricar la pieza. En esta tienda online también se pueden conseguir piezas para bordes de piscinas, rejillas y esquinas.