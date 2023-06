Descubrir con Alex Martínez por qué la marca personal es el secreto detrás del éxito en la era digital

Crear una marca personal es una prioridad en el entorno moderno. La era digital ha hecho que un gran número de personas busquen servicios y productos en las redes sociales o en páginas web. De esta forma, las plataformas digitales se han convertido en el escenario principal de los expertos en marketing. Además, empresarios, autónomos, creativos y otros profesionales demuestran mayor interés por ser parte de este sector y generar ingresos. Para ello, especialistas como Alex Martínez orientan la acción de cómo crear una marca personal que permita vender la experiencia, conocimientos o talento de una persona.

La marca personal, una tendencia al éxito La marca personal o personal branding es un concepto que se refiere a considerar a una persona como una marca comercial. Por lo tanto, requiere de actividades y acciones que promocionen el trabajo y trayectoria de ese individuo. Este proceso es un trabajo diario que permite diferenciar a los profesionales de su competencia dentro del mismo sector. La finalidad es construir una comunidad fiel de personas que ayuden a aumentar la visibilidad y atraigan a otros usuarios.

Por otra parte, este tipo de marcas pueden ayudar a atraer contactos valiosos para crear nuevos proyectos o asociaciones. Toda esta visibilidad se convierte, a largo plazo, en ventas de productos y servicios, así como en ganancias para el profesional. Cabe destacar que, actualmente, este proceso se realiza a través de las redes sociales, ya que son medios que permiten llegar a mayor cantidad de personas. Además, ofrecen herramientas para cuantificar, estudiar y sectorizar la comunidad.

Elementos indispensables en la creación de la imagen Diversos expertos en marketing aseguran que el primer paso para crear una marca personal es conocerse a uno mismo. De esta forma, una persona puede delimitar sus habilidades y debilidades para sacar provecho de ambas. La finalidad es que el individuo no solo se posicione por el producto o servicio que ofrezca al público, sino por un valor agregado: su personalidad. Por ejemplo, un fotógrafo además de vender la calidad de sus fotos, debe promocionar su vocación por hacer sentir bien a los modelos frente a la cámara.

Por otro lado, es necesario identificar el público objetivo de dicha marca personal. Esto permite estudiar sus expectativas, gustos y necesidades. A partir de esa información, es posible construir una marca mejor consolidada con valores y principios con los que los usuarios puedan identificarse.

Por último, se deben establecer metas para conseguir resultados óptimos. Para ello, se usan estrategias y campañas de publicidad que cumplan objetivos específicos a corto, mediano y largo plazo. Estos planes pueden cambiar con el tiempo.

¿Qué errores se deben evitar en el proceso de creación de una marca personal? Cometer un error al construir una marca personal puede traer graves consecuencias, ya que afecta directamente la reputación del profesional. Por esta razón, la persona debe mantener un discurso coherente, claro y sincero. Esto quiere decir que el mensaje principal no debe cambiar de manera constante.

Asimismo, los expertos aclaran que hablar mal de la competencia no es una buena estrategia para posicionarse en el mercado. Al contrario, debe hacerse una diferenciación: mostrar el valor agregado que se encontrará en dicha marca y en ninguna otra. Dicho esto, aunque la marca gira en torno a una persona, el contenido publicado debe ir orientado a los objetivos y a lo que se ofrece a los clientes o usuarios, no a la vida privada de la persona.

Para lograr la creación exitosa de una marca y evitar cometer este tipo de errores, es necesario contar con el apoyo de un profesional en el área. Este podrá indicar el mejor camino a seguir.

Cómo crear una marca personal con Alex Martínez  Según el Digital Report 2023, en el presente año existen 5.160 millones de usuarios en internet. Pese a la accesibilidad de este servicio, sus continuas actualizaciones dificultan el aprovechamiento económico, ya que muchas personas desconocen cuáles son las herramientas apropiadas o cómo usarlas para obtener ingresos con una marca personal. Por esta razón, recomiendan acudir a un especialista.

En este sentido, Alex Martínez ayuda a crear, crecer y posicionar la marca personal de cada uno de sus clientes. Estos pueden ser coaches, empresarios, líderes MLM, emprendedores, políticos, mentores o influencers, entre otros. El trabajo de Martínez es evaluar y analizar a profundidad las cualidades y oportunidades de las personas para formar una imagen confiable utilizando diferentes estrategias. Para ello, el especialista ofrece un asesoramiento general completamente gratuito para ayudar a despejar las dudas antes de contratar el servicio. Como resultado, un negocio o emprendimiento puede aumentar hasta 10 veces más su visibilidad y sus ganancias a largo plazo. Para más información sobre su experiencia y la formación que ofrece, se puede consultar su página web.