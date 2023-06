Fitasha publica 'Espabilé', un himno a la independencia musical

La artista madrileña Fitasha vuelve con un nuevo single, 'Espabilé', un himno de superación no apto para todas las sensibilidades con el que se da voz a sí misma y a todas las artistas que han podido sufrir los males de la industria musical Se podría decir que existe una hipocresía generalizada en todas o casi todas las disciplinas artísticas, y por eso mismo destacan aquellos que se atreven a decir las cosas como las sienten: los que protestan por las injusticias, los que gritan su dolor con poesía y estilo, o los que no tienen miedo a decir la verdad.

Fitasha asegura que Espabilé está dedicada a toda la gente que se ha aprovechado de ella en los inicios de su carrera artística. Todos los managers que le han robado, engañado, e intentado cambiar su estilo y personalidad solo para complacer al mercado y sus bolsillos.

Musicalmente se encuentra una canción de urban jazz con toques funk y Neo-soul, en la que Fitasha juega con los idiomas y contrasta métricas musicales.

A esta artista le encanta crear himnos, pues su anterior single, Day By Day, es una oda al éxito personal y a la lucha diaria por conseguir lo que se quiere. Aunque le encanta tocar diferentes palos en sus canciones, la superación personal es un tema repetido en sus letras.

En definitiva, no son muchos los que pueden, a través de su música, compartir un trocito de ellos mismos, sin máscaras o contenidos que no les representan, por lo que esta cantante y compositora parece labrarse un camino en la música desde la autenticidad y la honestidad.

Espabilé está disponible desde este viernes 30 de junio en todas las plataformas.

Vídeos

Fitasha - Espabilé