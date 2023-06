Las técnicas de marcas como Medik8 y Perricone MD explican qué productos pueden potenciar los SPF este verano

La vitamina C y el retinol pueden hacer de booster del protector solar para lograr que la piel esté más protegida y resistente frente a los agresores externos Existen productos que pueden potenciar el SPF

La vitamina C y el retinol pueden hacer de booster del protector solar. ¿Se temía usarlos en verano? Pues ahora se cambiará de opinión

Existe la obsesión, cuanto menos, de evitar los daños solares en la piel. Se tiene pánico a las manchas, por no hablar de otras consecuencias mucho más graves que se pueden derivar de una sobreexposición prolongada al sol. En esta línea, aunque ya existe una concienciación de que se debe aplicar SPF todo el año, "en los meses de calor esta idea se asienta mucho más en la mente, hecho motivado, en parte, por las vacaciones o el tiempo que se vaya a estar en la playa. Así que sí, usamos más filtros solares y eso es positivo", explica Natalia Abellán, directora técnica de Ambari.

Vitaminas C y E, trampas al sol

Junto con ese pánico al sol, surgen otros dos temores muy habituales y tienen nombre propio, vitamina C y retinol, pero la realidad es que, con una piel en buenas condiciones, lejos de producir en la piel hechos desfavorables, estas estrellas cosméticas pueden servir de apoyo al protector solar, ofreciendo un escudo extra en la piel. "Los protectores solares son trampas para que, cuando la radiación entra a la piel, no lo consiga. Pues bien, lo mismo ocurre con las vitaminas C y A. De esta última deriva el retinol", comenta Raquel González, cosmetóloga y directora técnica de Perricone MD. A ello, Sonia Ferreiro, cosmetóloga y biotecnóloga en Byoode, añade que: "esto sucede porque la forma química de la vitamina C y la vitamina A tiene similitudes con las de los diferentes filtros solares y, aunque no son un SPF como tal y nunca pueden ni deben sustituirlo, sí hacen también de trampa a la radiación, siendo un apoyo o booster del protector". Es decir, no se debe salvo ninguna excepción evitar los protectores solares y, si se quiere potenciarlos, usar productos con vitaminas C y A puede ser un gran acierto.

Cómo complementar el SPF con vitaminas C y A

Si ya se utilizaban productos ricos en estos ingredientes, lo que menos se debe dejar de hacer en verano es darlos de lado. "Piensa que tu piel estará acostumbrada a estos productos y, con una rutina rica en ellos, le estarás aportando antioxidantes, los cuales impiden la actividad de los radicales libres y, por ende, que haya tantos desajustes en la piel antes los rayos del sol", comenta Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza.

Si no se estaba utilizando, no pasa nada tampoco. Es posible empezar a incluir en la rutina un producto rico en vitamina C que, además, "no solo hará de trampa solar, también trabajará para evitar la presencia de manchas solares al inhibir la producción de melanina", argumenta Bella Hurtado, directora técnica de Boutijour.

En cuanto al retinol, todo suele ser más peliagudo, porque a éste siempre se le suele tener más miedo. Sin embargo, Elisabeth San Gregorio, directora técnica de Medik8, defiende que "el verano es una época perfecta para retinizar la piel porque suele estar más fuerte y con la función barrera más resistente. Además, la vitamina promueve la actividad de la enzima P53, la cual protege el ADN celular de la piel, favoreciendo así que se regenere más fácilmente tras exponerse al sol. Además, ya existen nuevas formas de vitamina A que no requieren período de adaptación".

Neceser de vitaminas C y A

Photo Brightening Moisturizer de Perricone MD es una crema rica en antioxidantes como la vitamina C Ester, ultra estable, además de otros como las astaxantina. También incluye SPF30. 77,25€ en Perriconemd.es

Snow Lotus Lifting Serum de Boutijour hace un aporte de vitamina C desde una aproximación diferente, con extracto de camelia, rica en este ingrediente. 69€ en Purenichelab.com

Brightening Sprouts Ecstasy de Byoode es un suero con un 10% de vitamina C a partir de tres derivados estables. Son derivados de vitamina C pensados para pieles sensibles, grasas o proacneicas especialmente. 55€ en Byoode.com

Midnight Renewal de Omorovicza es un sérum de noche rico en antioxidantes y en retinal, un derivado de la vitamina A, primo del retinol, pero mucho más rápido y que tiene menos efectos secundarios al introducirlo. 170€ en Purenichelab.com

r-Retinoate de Medik8 es una crema a partir de retinyl retinoato, una nueva molécula de vitamina A hasta 8 veces más potente, no necesita período de adaptación y es ideal para pieles sensibles, y se puede usar mañana y noche porque no es fotosensible. 189€ en Medik8.es

