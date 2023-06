Consejos de Erum Vial para mejorar la seguridad vial en los viajes de verano

A partir del 1 de julio, la DGT elimina la obligación de colocar los triángulos de emergencia, que serán sustituidos por la baliza conectada V16, para mayor seguridad en los desplazamientos Durante los meses de julio y agosto se producen más de 90 millones de desplazamientos de largo recorrido en España donde, por desgracia, aumenta la siniestralidad vial. A este respecto, la DGT ha anunciado que a partir del 1 de julio se elimina la obligación de colocar los triángulos de emergencia, que serán sustituidos por la baliza conectada V16, para mayor seguridad en los desplazamientos.El 2023 es el primer año en el que ya se puede usar la baliza conectada V16, con la que se reduce el riesgo ante una parada de emergencia, sobre todo en condiciones de poca luminosidad, y permite ser geolocalizado por la DGT para alertar al resto de usuarios. Erum Vial, ha fabricado la luz de emergencia geolocalizada, PF Led One V16 conectada a la DGT 3.0 y homologada , para sustituir a los triángulos de emergencia y mejorar la seguridad vial.

En los últimos tres años, 42 personas fallecieron atropelladas al bajar del vehículo ante un problema o incidente en carretera. Para mejorar la circulación, y reducir el riesgo durante los desplazamientos, desde el Grupo Erum quieren compartir estos consejos preparados por el equipo de Seguridad Vial:

Planificar el viaje antes de salir. Antes de ponerse de viaje, planificar la ruta, y evitar los momentos de mayor afluencia de tráfico. Además, tener en cuenta si se viaja con niños o personas mayores, a los que puede afectar más los momentos de mayor calor. Y nunca iniciar un viaje de largo recorrido después de la jornada laboral, el cansancio y la fatiga son factores de riesgo.

Revisar el vehículo antes de salir. Es importante hacer un correcto mantenimiento, revisando neumáticos, iluminación y nivel de los líquidos.

La carga, bien colocada y sujeta. No dejar objetos sueltos en el habitáculo, ya que podrían salir despedidos en un frenazo o impacto, provocando daños.

Todos los pasajeros deben estar protegidos con su sistema de retención y en moto siempre el casco.

Conducir con precaución, y respetar las normas y la distancia de seguridad.

Fatiga, hidratación, y nada de prisas... Descansar cada dos horas de conducción (hora y media si se va en moto o por la noche), y cuando se pare, estirar e hidratarse.

No poner hora de llegada, ni asumir más riesgo tras un atasco, ya que puede haber otra retención.

En caso de avería o incidente, señalizar la posición y protegerse. Si se tiene que detener el vehículo en la vía, hacerlo en un lugar seguro y sin riesgos. Sin bajar del vehículo, activar la baliza V16 para señalizar la posición, y si se tiene que salir del coche, ponerse el chaleco reflectante. Protegerse detrás del sistema de protección de la carretera hasta que lleguen las asistencias.

Al volante, alcohol y drogas CERO. Si se bebe o se está bajo la influencia de las drogas, nunca, bajo ningún concepto, se debe conducir.

Respetar las normas. No asumir riesgos. Conducir de forma tranquila y relajada, sin agresividad, sin acelerones ni frenazos bruscos.