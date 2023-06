Ommnio, la solución tecnológica para optimizar la comunicación y coordinación del personal de una empresa

La coordinación efectiva del personal de una empresa siempre ha sido un factor crucial para cualquier organización. De ello depende la efectividad con la que una compañía desarrolle sus tareas y se optimice su funcionamiento en conjunto. No obstante, por mucho tiempo esta coordinación se ha llevado a cabo, en la mayoría de los casos, de forma poco efectiva. El uso de sistemas de comunicación digitales y la tecnología para un personal de primera línea, ha sido hasta ahora una asignatura pendiente. Afortunadamente, hoy en día ya existe Ommnio, una novedosa app para la gestión y comunicación del equipo de empleados de una empresa, optimizando ambas incluso fuera de la oficina.

Una solución eficaz para comunicarse con los empleados de una empresa A pesar de que alrededor del 80 % de la fuerza laboral de todo el mundo está fuera de un escritorio o una oficina, la mayoría de ellos no cuenta todavía con la tecnología necesaria que les permita comunicarse y coordinarse entre colegas o empleadores. En otras palabras, la tecnología para un equipo de primera línea, en lo que a trabajadores fuera de oficina se refiere, ha sido una asignatura pendiente. Esto llama mucho la atención, ya que prácticamente todos los trabajadores actuales cuentan con herramientas digitales y dispositivos tecnológicos de uso personal como correos electrónicos, WhatsApp, Messenger, etc. Pero aun así, no hay un dispositivo o app corporativa a través de los cuales optimizar la comunicación y la coordinación. Esta importante necesidad fue lo que impulsó el desarrollo de Ommnio, una potente herramienta de mensajería instantánea y plataforma de comunicación muy fácil de usar, pero sobre todo efectiva. El objetivo detrás de ella es optimizar mediante la tecnología, lo que hasta ahora había sido una asignatura pendiente.

Diferencias entre los métodos tradicionales de coordinación de empleados Vs. sistemas digitales como Ommnio Por mucho tiempo, los sistemas de comunicación y coordinación con empleados dentro y fuera de la oficina han sido, por ejemplo, la cartelería en vestuarios, llamadas de teléfono, papeles, etc. No obstante, en la práctica estos medios no han sido suficientemente efectivos. Y es que, no hay manera de confirmar que el equipo ha recibido los mensajes, toma más tiempo a la hora llamar al equipo para cubrir una baja, requiere de esfuerzo por la gestión manual, etc. La solución está en enfocar la comunicación y la coordinación del personal mediante la tecnología, ya que los empleados ya la utilizan desde para hablar con la familia, hasta para comprar un billete de avión y más. Por medio de sistemas como Ommnio se puede, por ejemplo, publicar políticas de riesgos laborales y confirmar recepción del mensaje, enviar documentos formativos, publicar calendarios de turnos, mandar nóminas, organizar tareas, comunicarse mediante mensajería instantánea corporativa, y mucho más.

En conclusión, todo lo que históricamente se ha hecho con papeleo, con sistemas tecnológicos como este se agilizan exponencialmente, transformándolo en rápidos mensajes de WhatsApp, pero mediante una aplicación corporativa. En el sitio web de Ommnio se puede encontrar mucha más información sobre su funcionamiento, y sobre todas las ventajas que ofrece.