Cómo encontrar instaladores de placas solares de confianza, de la mano de Amagi Solar

La energía solar es una fuente de energía ilimitada, siendo la más limpia y segura de las alternativas, ya que no representa ningún peligro ni incrementa el calentamiento global, porque no produce subproductos perjudiciales para el medio ambiente ni gases de efecto invernadero. Su auge ha sido tal que ha pasado de representar el 3,55 % del total de la energía en España a un 8,05 %, de acuerdo a datos de la Red Eléctrica Española.

Amagi Solar es una empresa de instaladores de placas solares, especializada en la instalación de sistemas de autoconsumo solar fotovoltaico, tanto para empresas como para particulares, permitiendo a los usuarios cuidar el medio ambiente a través de la generación de su propia energía.

¿Cómo encontrar instaladores de placas solares? Si bien la confianza entre el cliente y los instaladores de placas solares se construye con el paso de los años, es necesario estar seguro de la empresa y de los profesionales a los que se va a contratar. Para ello, hay algunos consejos básicos que pueden servir como guía en el momento de contratar los servicios de cualquier empresa de instalación.

El primer aspecto a considerar para elegir al instalador de placas solares es verificar no solo que esté cualificado para esta tarea, también debe estar homologado. Esto confirmará que, efectivamente, el experto cumple la legalidad, está al día con sus obligaciones fiscales y está dado de alta en la Seguridad Social.

También, ante cualquier duda a la hora de contratar a cualquier instalador de placas solares, el usuario puede verificar las reseñas de la empresa a través de internet o solicitar referencias sobre la compañía o el experto que se encargará del proyecto.

Lo que dice el servicio ofrecido Si bien la responsabilidad de la instalación del sistema de energía fotovoltaica recae en el profesional encargado, los servicios adicionales con los que cuenta la instalación también hablan mucho de la empresa.

Algunos aspectos que transmiten seguridad y confianza son, por ejemplo, que el experto no solo cumpla con el trabajo acordado, sino que también pueda ofrecer una garantía del mismo en caso de que la instalación no dé los resultados previstos o suceda algún inconveniente. Asimismo, la empresa debería velar por el mantenimiento de la instalación solar durante los primeros años desde su instalación.

Por último, otro factor que transmite confianza en el cliente es que la empresa ofrezca un asesoramiento completo con respecto a las subvenciones y ayudas sobre la instalación y, en el caso de las subvenciones, hacerse cargo de dichos trámites para mejorar la experiencia del usuario y la personalización del servicio.