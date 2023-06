Seven Kids presenta su nuevo Spray Pañal con prebióticos y vitamina B3

Un novedoso producto formulado específicamente para cuidar y proteger la piel de la zona del pañal Seven Kids, la marca de perfumería y cosmética infantil especializada en el cuidado y protección de la piel de bebés y niños, sabe muy bien qué es lo que necesitan los más pequeños de la casa. Su piel es más fina y delicada, por lo que es mucho más permeable,pierde y absorbe agua con mayor facilidady es más sensible a estímulos externos que pueden ser perjudiciales. Y especialmente la piel de la zona del pañal, que al no tener la misma transpiración del resto del cuerpo está sometida a un exceso de humedad. Estas agresiones pueden provocar sensación de incomodidad en esta parte del cuerpo del bebé, por lo que se debe prestar especial atención a la hora de aplicar un producto específico que la cuide y la proteja. Para lograr esa máxima protección y el mejor cuidado de la piel en la zona del pañal, Seven Kids ha diseñado el nuevo spray pañal con prebióticos y vitamina B3. Un novedoso producto en un formato más higiénico y fácil de aplicar que las cremas, que protege y reconforta con especial mimo la piel de esta delicada zona. Además, su fórmula vegana está enriquecida con tres principios activos COSMOS CERTIFICADOS:

· Almidón de maíz: 100% natural. Absorbe el exceso de humedad y es la alternativa natural al talco.

· Extracto de adelfilla: 100% natural. Esta planta de acción biomimética, biodegradable y respetuosa con el medio acuático se recolecta manualmente y de manera estacional por pequeñas comunidades de agricultores. Reequilibra el microbioma de la piel, reforzando la función barrera (actúa como prebiótico), y mejora el aspecto de la piel de manera rápida y duradera, proporcionando al bebé una sensación de alivio refrescante y suavizante.

· Aceite de semillas de crambe: 100% natural. Deja un velo protector en la zona del pañal, actuando como una "segunda piel" sin acabado graso, y proporciona una hidratación intensa durante 24 horas.

Una formulación exclusiva con efectos muy beneficiosos para el bebé.Como todos los productos Seven Kids, el nuevo spray pañal es único por su fórmula exclusiva con prebióticos y vitamina B3 y ha sido diseñado específicamente para proteger y cuidar de la manera más eficaz la delicada piel de los pequeños de la casa.

· Desde +0 meses. Su suave formulación es ideal para recién nacidos

· Hipoalergénica y apta para pieles sensibles

· 97,8% de ingredientes naturales se han utilizado en su elaboración

· Producto testado pediátrica y dermatológicamente

PVPR: 3,95 €

95 ml

Un revolucionario ritual de higiene y protección infantil en tres pasos. El nuevo spray pañal se integra en el ritual de higiene y protección infantil de Seven Kids en tres pasos: 1) limpia 2) hidrata y 3) perfuma. Un revolucionario ritual pensado para proporcionar a los pequeños el cuidado más eficaz, gracias a sus fórmulas exclusivas que incluyen prebióticos y vitamina B3. Estos ingredientes ayudan a reequilibrar el microbioma y refuerzan la función barrera de la piel, protegiéndola de las agresiones externas.

1) Limpia: Gel champú

Limpia y protege de forma delicada la piel y el cuero cabelludo del bebé y del niño.

Formulado con un 96% de ingredientes naturales y enriquecidocon aceite de almendras dulces.

Testado dermatológica, pediátrica y oftalmológicamente.

2) Hidrata: Leche corporal y Crema facial (+ el nuevo Spray pañal)

Hidratan y protegen la piel de los más pequeños.

La leche corporal está formulada con un 96% de ingredientes naturales y enriquecida con aceite de almendras dulces.

En cuanto a la crema facial, ha sido diseñada para proteger la piel de la cara de bebés y niños, que es más delgada y vulnerable que la piel del resto del cuerpo y está más expuesta a la polución, la luz azul y los patógenos. Está formulada conun 97% de ingredientes naturales y enriquecida con manteca de karité y aceite de almendras dulces.

Tanto la leche corporal y la crema facial como el spray pañal son hipoalergénicos y están testados dermatológica y pediátricamente.

3) Perfuma: Agua de colonia

Perfuma y protege la piel de los más pequeños gracias a su formulación con ingredientesquecontribuyen a contrarrestar los efectos de la polución y a protegerla de la luz azul. Su suave fragancia unisex de la familia olfativa floral incluye frescos cítricos como el limón y la naranja, que se mezclan con delicadas flores como la violeta y una suave base almizclada.

Testada dermatológica y pediátricamente.

Seven Kids consigue la primera patente en perfumería a nivel nacional. El agua de colonia Seven Kids es la primera colonia infantil que contiene prebióticos y vitamina B3, una formulación tan exclusiva que ya cuenta con su patente en perfumería a nivel nacional. Esta patente es el resultado de la apuesta por la innovación y la fuerte inversión en I+D que realiza la marca de forma continuada. Asimismo, la patente garantiza la exclusividad y diferenciación de Seven Kids durante un periodo de veinte años. Si bien la marca ha hecho pública su fórmula, por lo que puede ser consultada por la industria, generando conocimiento y favoreciendo el progreso tecnológico de la sociedad.

Puntos de venta donde encontrar los productos Seven Kids: Perfumerías Primor, perfumerías Arenal, perfumerías De La Uz, perfumerías Marvimundo, perfumerías Prieto, perfumerías Paco Prieto, perfumerías Facial, perfumerías Ana, perfumerías Andiex, perfumerías Aquabel, Clarel, Ahorramás, Alcampo, Consum, Perfumes Club, Gadisa, supermercados Alimerka, supermercados Hiperdino, supermercados Más y Más, supermercados Plaza, Cal Vicento, perfumerías Gotta y perfumerías Muchas.

Sobre Seven Kids

Seven Kids es una marca de perfumería y cosmética infantil creada para cuidar la piel de bebés y niños. Su formulación exclusiva incluye prebióticos y vitamina B3, que refuerzan la función barrera de la piel. La marca Seven Kids ha sido creada por Laboratorios Natuaromatic, empresa española con presencia en 17 países, especialista en el diseño, desarrollo y fabricación de productos terminados de perfumería, cosmética y ambientación. La compañía cuenta con un laboratorio propio en el que desarrolla formulaciones exclusivas, garantizando la calidad en cada una de ellas. Su departamento de marketing le permite analizar constantemente las tendencias para que, además, todos sus productos aporten un valor diferencial al mercado.