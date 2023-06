La naviera de ultralujo Seabourn y su primer gran viaje por África desde Barcelona

Un viaje único de 90 días descubriendo las maravillas de África, cruzando el ecuador dos veces, visitando 26 países y 3 continentes. Esta es la propuesta de la naviera de ultralujo Seabourn Cruise Line.

Con origen y destino en Barcelona, el yate Seabourn Sojourn navegará por el Mar Mediterráneo hasta llegar a Israel y Egipto. Los huéspedes descubrirán los secretos de los antiguos imperios, las fortalezas más icónicas y los monumentos religiosos más relevantes. Tras cruzar el ecuador por primera vez, las aguas turquesas de las Seychelles y sus playas de arena blanca atraparán a los viajeros por su belleza, así como las tierras más diversas y mágicas de África. La propuesta incluye pernoctaciones en ciudades como El Cairo, Victoria, Mombasa, Ciudad del Cabo, Walbis Bay y Casablanca. Y se visitarán una amplia gama de destinos como: Alejandría, Tel Aviv, Jerusalén, Seychelles, Isla Bom Bom, Kenia, Madagascar o Zanzíbar.

Los huéspedes también tendrán la oportunidad de explorar Ciudad del Cabo, Marruecos y Mozambique, así como algunos destinos menos conocidos, como Luanda y Cabo Verde.

Este viaje es la oportunidad perfecta para que los huéspedes descubran asombrosas maravillas naturales y culturas diversas de África, mientras disfrutan del lujo intransigente y el servicio genuino e intuitivo que solo se puede experimentar en Seabourn.

Las experiencias de viaje únicas disponibles en el Grand Africa Voyage son infinitas. Los huéspedes pueden explorar la belleza natural de África a través de safaris, caminatas, buceo, esnórquel y otras experiencias culturales enriquecedoras, como una visita a una granja de leche de camellos, jardines botánicos, museos arqueológicos…

Además de excursiones en tierra opcionales de varios días disponibles en algunos destinos, para explorar en profundidad lugares preciados en tierra, a los que no se puede acceder en excursiones de un solo día desde el yate, incluido un santuario de gorilas, las Cataratas Victoria o la posibilidad de realizar un safari para avistar, entre otros, a los denominados big five: león, elefante, leopardo, búfalo y rinoceronte. Una exploración sobre el pasado, el presente y el futuro de África.

Los viajeros que se embarquen en el viaje completo de 90 días podrán disfrutar de la Cena de Gala “Bon Voyage” en un castillo histórico, pasarán la noche previa al embarque en el Hotel Majestic de Barcelona y asistirán a una exclusiva experiencia en una bodega de Ciudad del Cabo, entre otras ventajas.

Este increíble viaje de 90 días, a bordo del buque Seabourn Sojourn partirá desde Barcelona el 30 de noviembre de 2024 y regresará el 28 de febrero de 2025. El Seabourn Sojourn es un buque elegante y espacioso, que da protagonismo a la experiencia del pasajero. El sello de la naviera Seabourn es el servicio, que destaca por su eficiencia y discreción. Seabourn también destaca por sus yates íntimos, con un servicio y gastronomía impecables, y por ser una compañía boutique que llega a lugares muy diferentes y a puertos muy pequeños, donde no pueden llegar otras compañías de cruceros.