El segundo sencillo de Uma Roca, 'x ti'

x ti es el segundo sencillo de la cantante y compositora Uma Roca. Producido por Daniel Alanís (ganador de dos Grammys Latinos por la Ingeniería de Grabación en discos de C. Tangana y Jorge Drexler) y Fernando Calderón Gutiérrez a.k.a nikinomo. Grabado y masterizado en MG Studios Madrid.

El single x ti está disponible en las principales plataformas digitales desde el 29 de junio.

La artista de 18 años sacó a principios de 2023 su primer sencillo As you all, en el que también contó para la producción de este con el mismo equipo.

Uma es hija de la artista hispano-saharaui Suilma Aali y del músico percusionista argentino Nico Roca.

Creció en un ambiente totalmente musical y, desde muy pequeña, supo que la música sería su camino.

Sus influencias son múltiples, pero, sin duda, la música afroamericana es la que más ha marcado su estilo interpretativo y compositivo que ella junto a sus productores fusiona buscando universos sonoros actuales y personales.

x ti como ya pasaba en As you all mantienen una misma línea, un mismo sello, el que imprime esta emergente y prometedora artista.

En 2020 como antesala de sus trabajos editados lanzó un directo de su tema Gone, acompañada de la artista y pianista Edith Salazar y de su madre Suilma Aali.

La agencia de promoción musical Promosapiens es la encargada de dar difusión al nuevo single de Uma.

