En verano, no se debe descuidar la salud visual, según los expertos de ZVC Málaga

ZEISS VISION CENTER Málaga recomienda un sencillo código de buenas prácticas a tener en cuenta durante las próximas vacaciones para evitar así problemas a la salud visual de los malagueños Disfrutar de actividades en el exterior es positivo para la salud general, y también para la salud visual. La comunidad científica se une para recomendarlas, y prevenir así, por ejemplo, el avance de la miopía. En la evidencia actual, el desarrollo y progresión de la miopía se relaciona tanto con factores genéticos como ambientales -estilo de vida y exceso de horas con enfoque visual cercano-.

Sin embargo, los expertos en salud visual de ZEISS VISION CENTER Málaga recuerdan que si bien es necesario disfrutar del tiempo libre y del ocio, también en exteriores, "no podemos dar vacaciones a nuestra salud visual, puesto que nuestros ojos van a acompañarnos toda la vida", recalca José María González Megías, gerente de ZVC Málaga.

En vacaciones, se tiene interiorizada la necesidad de proteger la piel frente a la radiación UV. Pero se tiende a descuidar la protección de los ojos.

Por eso, en primer lugar, los ópticos de ZVC Málaga recuerdan que, para garantizar la protección UV de los ojos por exceso del sol, es imprescindible utilizar gafas de sol de calidad, adquiridas en establecimientos sanitarios de óptica. Jamás se deben utilizar gafas de sol del top manta. Aunque a simple vista puedan parecer iguales que las que ves en la óptica, no están homologadas, por lo que su lente es oscura, pero no filtrará la radiación UVB/UVA. Como consecuencia, hará que la pupila se abra más y los rayos penetren más profundo en la retina, generando un mayor daño como quemaduras, queratitis. Evitarlo es tan sencillo como contrastar que las gafas de sol tengan distintivo CE.

Pero además, González Megías recuerda que también las lentes transparentes protegen de la radiación UV. Todas las lentes plásticas graduadas de ZEISS cuentan con la tecnología ZEISS UVProtect que protege contra la radiación UV hasta 400 nm, es decir, "como lo hace una gafa de sol premium".

Los dermatólogos afirman que la radiación UV puede causar daños en la piel, particularmente en el rostro, de manera que las lentes ZEISS también ayudan a proteger los tejidos más sensibles alrededor de los ojos", sigue González. No en vano, entre un 5 y un 10% de los casos de cáncer de piel tienen su origen en los párpados.

En todo caso, este verano, ZVC Málaga divulga por diferentes canales unos consejos sencillos para ayudar a los malagueños a no descuidar su salud visual en vacaciones.

En primer lugar es necesario proteger los ojos de las irritaciones oculares por el cloro de las piscinas, con el uso de gafas de baño, por ejemplo. Cuando entra la arena de la playa en los ojos, no se deben frotar. Lo apropiado es enjuagarse los ojos con abundante agua limpia o gotas humectantes (lágrimas artificiales).

Para evitar las irritaciones oculares por un excesivo uso de lentes de contacto, es importante seguir las recomendaciones que el óptico-optometrista hace al adaptarlas.

Para protegerse de las lesiones oculares por impacto derivadas de la práctica de deportes como bicicleta, tenis, pádel, natación, etc. o incluso al jugar a las palas en la playa, lo mejor es protegerse usando gafas deportivas. Conviene saber que independientemente de la curvatura del cristal, se pueden graduar.

Cuidado con las heridas producidas por los filos de las hojas, ramas o astillas de maderas en los ojos. Si se producen, hay que acudir al servicio médico más cercano.

Además, gracias al patrocinio de ZEISS del Forum de Gafas, se ha creado una herramienta, de gran utilidad para los ópticos, que permite al usuario final descubrir cual es el nivel de protección que necesitan los ojos. De acuerdo con cada uno de los cuatro grados establecidos, el usuario final recibe una recomendación que luego se debe contrastar con el óptico.