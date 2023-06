‘Realidad y Razón’, una obra que responde a las preguntas fundamentales que la humanidad lleva haciéndose durante milenios

CÍRCULO ROJO.- Juan Parejo se define como un hombre de ciencia, interesado en resolver los interrogantes que plantearon los presocráticos y que todavía estaban por resolver. Así, a través de su libro, ‘Realidad y Razón’, no solo diferencia lo que es racional de lo que no lo es, sino que también, y a través de ello, descubre qué es la Realidad, e incluso realiza un cálculo de sus dimensiones.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras del autor, que el mundo, él, su vida y su futuro no tienen nada que ver con lo que él pensaba. Se abrirá ante sus ojos un paisaje extraordinario, esperanzador, vital, pleno de sentido y de esperan­za. Eso sí, racional, sin cuentos “espirituales”.

“Es muy destacable que la credibilidad de esta respuesta está avalada por los resultados de las observaciones astronómicas, dado que, como se muestra en el libro, mis resul­tados coinciden con los suyos (aunque la interpretación es distinta). Hay que tener en cuenta que la probabilidad de esta coincidencia es completamente despreciable si mi teoría no fuera cierta. Eso sí, a mí me ha resultado mucho más barato calcularlos que a los astrónomos. De hecho, solo he necesitado una medida (corrimiento al rojo versus distancia). Es más, he utilizado tres medidas muy diferentes y dan práctica­mente lo mismo, lo que redunda en la verosimilitud de mi teoría”, añade el propio Juan Parejo.

Sinopsis Honestamente, resulta desafiante describir este libro. No obstante, a pesar de cualquier incredulidad que pueda surgir, presenta las respuestas racionales definitivas a las interrogantes fundamentales que la humanidad ha planteado a lo largo de milenios. Aquí se abordan aspectos esenciales: verdades universales e inmutables, la realidad frente a las apariencias, la belleza y la maldad, la comprensión y el conocimiento, el espacio y el tiempo, la estructura del universo y las partículas elementales.

Se habla de la naturaleza de la vida, de sensatos, mentecatos y psicópatas; de la estructura de la mente y los secretos de la felicidad, de sociedades patriarcales y matriarcales, de sus políticos y sacerdotes. Incluso se revela quién inventó el dios y por qué lo hizo. Y hasta se determina con toda exactitud dónde están los muertos y la vida que llevan. Así que cuando el lector acabe de leerlo, sus interrogantes serán ya como los míos: de segundo orden. En consecuencia, este es el libro más importante que se ha escrito nunca. En muchos siglos no se escribirá nada de importancia similar, y lo más probable es que nunca se escriba.

Autor Juan Parejo (España, 1956) es un hombre de ciencia (entre otras cosas, ha estudiado dos carreras científicas superiores) que además está interesado en muchos otros asuntos: la historia, la filosofía, la literatura, la política, la economía, etc. Pero, especialmente, en los inquietantes interrogantes que plantearon los presocráticos y que todavía estaban por resolver. También le preocupa el incierto futuro de la humanidad y de la vida de nuestro planeta; de ahí su gran interés por defender la razón y la cooperación y, por lo tanto, por defender lo humano frente a la voracidad de los psicópatas, por racionalizar a las naciones, por acabar de disolver los patriarcados y por volver a dar a las mujeres el protagonismo social y político que ellas merecen, y que los hombres merecemos que ellas tengan.

Una cardinalidad femenina que estuvo vigente durante la mayor parte de la historia de la humanidad, pero de la que fueron desposeídas desde finales del neolítico.