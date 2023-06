'La penitencia de los inocentes', una historia llena de suspense, erotismo y ritmo

El propio Rafael Alarte Del Campo, autor de La penitencia de los inocentes, destaca de su obra, la pasión y la honestidad con la que está escrita. "Creo que salta a la vista, por lo que logra conectar con el lector desde el comienzo y consigue despertarle emociones. También por tocar temas actuales, que no son ajenos a nadie, expuestos con un lenguaje tan directo que te da de lleno en las narices. Una historia cargada de suspense, y con algunas, imprescindibles, escenas de sexo, con un ritmo que no decae y que consigue llevar al espectador hasta un desenlace sorpresivo que en ningún momento se espera. Una novela que no puedes dejar de leer”, añade él mismo.

Publicada en Círculo Rojo Grupo Editorial, el lector va a encontrar una historia con personajes tan cercanos que incluso podrían ser conocidos del barrio, y que, por sus ambiciones, deseos o necesidades, elegirán un camino en el que no valorarán las consecuencias de sus actos, y en el que no habrá marcha atrás. Además, va a reconocer la complejidad del ser humano ante unas situaciones que ellos mismos han provocado. Al lector le será imposible no tomar partido por alguien mientras disfruta de un relato con sabor a clásico en el que nunca perderá el interés. Una obra que, debido al amor del autor por el séptimo arte, tiene mucho de cinematográfica.

La penitencia de los inocentes posee el espíritu de las películas de A. Hitchcock, por lo que, como expresa Rafael, "hará las delicias de todo el que se enfrente a su lectura". "Por los comentarios de las personas que la han leído, veo que conecta con todo tipo de lector: adolescente y adulto. Todos queremos historias que tengan la fuerza de atraparnos y nos hagan disfrutar; en este caso, por la angustia que nos llega a provocar".

Sinopsis "Que Eva estuviera cuatro días con el móvil apagado, sin haber dado una excusa y sin hallarla en su casa las veces que la buscó, llevó a su mejor amiga a sospechar que podía tratarse de una desaparición".

Intentar vivir en un entorno ajeno, o usar las redes sociales de manera clandestina para satisfacer un capricho y plegar­se a él sin sopesar el riesgo, puede dar como resultado un castigo desmedido.

La penitencia de los inocentes es una novela negra prota­gonizada por personajes corrientes, fáciles de identificar, ya que pueden estar alrededor de cualquiera en la vida cotidiana.

La historia atrapará al lector desde el inicio y lo conducirá, sin sosiego, a través del sexo, el suspense y la muerte, hasta un inesperado final.

Autor Rafael Alarte Del Campo nace y reside en Ayora (Valencia), donde ejerce como técni­co en emergencias sanitarias. Su pasión por la lectura comienza desde niño, devorando tebeos, para pasar después a los clásicos de la literatura, aficionándose por la novela negra. Su carácter inquieto y su desbor­dante imaginación lo llevan a escribir dos libros de relatos: Paseando entre relatos y Volveré para contarlo. Este último incluye Náufragos, relato que consiguió el primer premio en el IX Certamen Literario de la Asociación de Viudas Nuestra Señora de la Candelaria (Almansa). También quedó fi­nalista con el relato inédito Tempestad, en el V Certamen Maratón de Microrrelatos, convocado por la Asociación Valenciana de Escritores y Críticos Literarios CLAVE. Ahora, con La penitencia de los inocentes, se enfrenta, con pasión, al reto que supone.