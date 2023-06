Opiniones sobre SETROI. Los elementos clave para crear una nota de prensa

Opiniones sobre SETROI. La comunicación corporativa en internet se alza como una estrategia efectiva para reforzar la imagen y repercusión empresarial y para conseguir una buena reputación en el ecosistema de internet.

Algunas empresas del sector, como es el caso de SETROI, han logrado concentrar ese potencial, ofreciendo a sus clientes la posibilidad de elaborar sus contenidos de prensa para dar visibilidad a sus empresas en motores de búsqueda.

Es por esto que, teniendo en cuenta las opiniones sobre SETROI que reciben a diario, la empresa se propuso señalar algunas de las variables y elementos imprescindibles que se deben tener en cuenta para elaborar una nota de prensa en líneas generales.

Importancia de las notas de prensa A diferencia de los anuncios, las notas de prensa son escritos que buscan atraer la atención de los medios de comunicación sobre una organización, de tal manera que sus lectores se interesen por saber más sobre la marca o el contenido explicado.

Estos contenidos funcionan como una herramienta de comunicación efectiva, incentivando el intercambio de información y fortaleciendo la difusión de contenidos más interesantes.

En esa medida, las notas de prensa le sirven a la organización para diferenciarse de su competencia y recibir la cobertura de medios necesaria para que otros actores se fijen en la marca.

Es necesario entender que las notas de prensa deben exponer contenidos atractivos, actualizados y fáciles de leer, de tal manera que los medios de comunicación y los lectores se interesen en el contenido y deseen indagar todavía más en la empresa.

Para lograr este objetivo, los expertos mencionan que los contenidos deberían contener información relevante y de interés, que despejen las principales dudas, pero que generen un hilo de interés mientras se desarrolla el contenido para captar la atención del lector.

Tipos de notas de prensa Aunque la diversidad de contenidos y su impacto en el público le permiten a las personas redactar textos con múltiples abordajes, tonos y maneras de operar, existen algunas similitudes de forma y fondo que ayudan a clasificar los escritos en grupos diferenciados.

Las notas de prensa, por ejemplo, se pueden agrupar en distintas temáticas. Existen notas de prensa generales, destinadas a publicar comunicados sobre cualquier tema de interés que tenga relevancia en un sector de la industria específico y también notas de prensa para eventos que se encargan de presentar la información básica sobre un evento, un congreso o un encuentro promocional organizado por empresas, fundaciones o marcas.

Estos textos son diferentes a las notas que anuncian lanzamientos de nuevos productos o servicios, ya que estas no hacen referencia a un evento en particular, sino que se encargan de promocionar nuevos modelos o referencias de productos que las empresas deseen incluir en su portafolio.

En esta misma línea, se encuentran las notas de prensa sobre productos, las cuales, a diferencia de las notas de lanzamientos, buscan divulgar información sobre productos ya creados, con el objetivo de atraer nuevas audiencias a la marca. También existen notas de prensa para presentar los ganadores de un premio, para introducir a nuevos colaboradores de la empresa o para hacer branding o rebranding, con el objetivo de mostrarle a los lectores una marca nueva o el rediseño de alguna que ya se encuentra posicionada en el mercado, o bien, para permanecer en la memoria de los lectores.

Características de los contenidos Para que los escritos alcancen los resultados esperados, es necesario que los contenidos compartan datos novedosos e información innovadora que le genere nuevos aprendizajes al lector. Se recomienda que sea sobre información relacionada con el sector en el que trabaja, temáticas asociadas, nuevos lanzamientos, etc.

Tampoco se debe olvidar que las notas de prensa pueden ampliar el tráfico de lectores y clientes potenciales a las páginas web de la organización, por lo que se recomienda utilizar palabras claves naturales que respondan a los comportamientos de búsqueda de los clientes. Las palabras clave son los términos que van a conectar el contenido con la marca, por lo que su elección es un aspecto importante a considerar en la preparación de los contenidos.

En la actualidad, existen compañías como SETROI que se encargan de redactar y/o difundir contenidos de prensa de las empresas, para que de esta manera cumplan con todo lo necesario para circular de manera activa y efectiva.

SETROI cuenta con una plataforma de control de contenidos en la que el cliente, desde cualquier dispositivo móvil, puede revisar el estado de las notas de prensa contratadas o el número de menciones que ha recibido cada contenido, entre otras cuestiones.

Tener en cuenta las dudas que pueda tener el lector en el mismo contenido Las notas elaboradas por el equipo de redacción de la firma son corregidas, verificadas y aprobadas por el cliente antes de su publicación, lo que le permite involucrarse en todas las etapas del proceso y mantener un contacto cercano con los profesionales de la empresa.

Desde la tecnológica se explica que en un contenido de prensa es importante resolver las principales dudas que pueda tener el lector para que pueda buscar información más detallada teniendo resueltas las principales incógnitas.

Lo innovador y efectivo de este servicio ha permitido que los clientes de SETROI confíen en la empresa, activando sus suscripciones mes a mes para que sus contenidos sigan circulando en medios.

Las notas de prensa, además, también pueden visualizarse en secciones específicas de los buscadores, como la sección de noticias, ampliando de esta manera los canales de circulación de información.

La innovación en sus servicios y sus esquemas de atención al cliente han permitido que las opiniones sobre SETROI sean cada vez más favorables, atrayendo grandes compañías, profesionales y pymes interesados en la difusión de sus contenidos en medios digitales.