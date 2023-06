Hay esperanza para las pequeñas agencias de marketing digital

Cada día nacen nuevos negocios, empresas que ven la luz gracias al esfuerzo y el trabajo de aquellos a los que se conoce como emprendedores, porque el término autónomo no queda tan bonito ni es tan inspirador. Pero no hay que engañarse, es lo que son. Un eufemismo más para hablar de aquellos trabajadores incansables que ponen en marcha sus proyectos con toda su ilusión y, en muchos casos, con el total de sus ahorros.

Lamentablemente, los datos dicen que 26.207 empresas cerraron sus puertas en 2022, un 10,1 % más que en 2021 (según datos del Instituto Nacional de Estadística). Por este motivo, cada vez es más difícil que un autónomo que cuenta "solamente" con formación y pasión por el marketing digital, y que ha decidido abrir su agencia, pueda salir adelante desde la soledad de ese pequeño despacho que ha montado en su casa a modo de oficina.

Hace mucho que SERSEO Marketing Digital observó esta casuística y decidió aportar soluciones a estas pequeñas agencias y consultores de marketing. Profesionales que, además de sentirse solos en su día a día, ya sea por tamaño u otras circunstancias, no pueden ofrecer a sus clientes todos los servicios que necesitan para conseguir mejores resultados. O, que por su coste individual, a menudo no pueden permitirse utilizar herramientas que harían su trabajo más eficiente, tal y como exige ahora el mercado.

El "modelo EXO de SERSEO" consiste en aplicar aquello de "la unión hace la fuerza" y unir a todas esas pequeñas agencias en una gran comunidad. Un espacio común en el que puedan compartir recursos, experiencias e incluso apoyarse en diferentes proyectos, sin necesidad de perder su esencia individual. Trabajando con la filosofía de SERSEO, la cual no es otra que la de democratizar el marketing digital de calidad y hacerlo accesible a las pymes.

La apertura de nuevos negocios siempre es una buena noticia, por eso es importante destacar la nueva promoción de agencias de marketing digital que ha visto la luz en los últimos días de la mano de SERSEO. Los seis profesionales al frente de cada una de ellas ya cuentan con experiencia en todo lo relativo al marketing digital y, cómo no, a la soledad que supone trabajar de forma autónoma. Por eso, algunos de ellos, como Rebeca Oliva, que ha abierto una nueva agencia de marketing digital en Valencia, destacan el poder contar a partir de ahora con un equipo. "El no estar solos, el tener compañeros que conocen bien cada una de las partes del proceso por el que estás pasando a nivel profesional. Es uno de los grandes valores de la comunidad de agencias".

Y es que, al margen de la metodología de trabajo que hace más eficiente su forma de relacionarse con los clientes, cuentan con las herramientas a las que tienen acceso gracias a la comunidad o el intercambio de conocimientos y experiencias que pueden ir compartiendo entre unos consultores y otros. El motivo por el que estos seis profesionales del marketing han elegido SERSEO es, según Sheila, gerente de una nueva agencia de marketing digital en Madrid, "por tener ese apoyo siempre, que además aporta al cliente la seguridad de trabajar con todo un equipo de profesionales".

Esta nueva hornada de agencias de marketing digital ya está funcionando y trabajando con clientes reales. Algo que celebran desde SERSEO. Pero el objetivo de la agencia es seguir creciendo y uniendo a sus filas profesionales del marketing que enriquezcan la comunidad y a la vez levanten el vuelo junto a ellos. Por eso, ya ha puesto en marcha una nueva campaña para entrar a formar parte de la nueva promoción de SERSEO. Las plazas son limitadas y solo destinadas a profesionales del marketing digital, y es que "las promociones de consultores que se unen cada cuatrimestre a SERSEO deben cumplir unos requisitos. Conocer el mercado, tener nociones de marketing digital y estar familiarizados con estrategias de marketing y con el trato al cliente… Estas son algunas de las características que tenemos en cuenta a la hora de seleccionar a los candidatos que desean adherirse a la comunidad", comenta Alfredo Fernández, director de expansión de SERSEO.

Este nuevo modelo organizativo en el que se trabaja en red, de forma unida, pero manteniendo la individualidad empresarial, ha demostrado que funciona y que es rentable, ya que engloba más de 30 agencias de marketing digital y casi 50 profesionales trabajando y gestionando sus propios clientes.

La convocatoria para formar parte de la nueva promoción de agencias de SERSEO ya está abierta.