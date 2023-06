GN vuelve a marcar la tendencia del sector en el Congreso de AEDA

La multinacional danesa tuvo presencia destacada en el Congreso, con producto de última generación de tres de sus marcas: ReSound, Danavox e Interton en la zona de expositores, mientras que el director comercial, Alfonso Ríos participó en la mesa redonda: ¿Cuánto cuestan los servicios del audiólogo? y el de Producto, Manuel Yuste, mostró al sector cómo será el futuro de la conectividad de los audífonos vía Bluetooth Grupo GN ha estado presente en el Congreso AEDA con tres de sus marcas, ReSound, Danavox e Interton, mostrando a los profesionales del sector sus últimas novedades de producto.

ReSound le ha dado todo el protagonismo a OMNIA, su nueva familia con la que supera la tradicional dificultad que refieren todos los usuarios de audífonos: escuchar con naturalidad en ambientes ruidosos. Además, ReSound también mostró su modelo MiniRIE, el recargable más pequeño de ReSound.

DANAVOX compartió con el sector en AEDA la efeméride de sus ochenta años de historia que se cumplen en 2023 mostrando su familia de audífonos «Boreal» que estrenaba en febrero nuevos modelos RIE, además de su familia completa «Alya» y la nueva familia de Danavox Boreal. También estuvo presente la marca Interton.

Pero además, ReSound y DANAVOX también han tenido protagonismo en las comunicaciones y mesas redondas del Congreso. Manuel Yuste, director de producto de Grupo GN, explicó en qué consiste el nuevo protocolo Bluetooth LE Audio y el sistema Auracast.

Bluetooth Low Energy Audio es el nombre que recibe un nuevo protocolo que mejora la usabilidad, la calidad de sonido y la eficiencia energética de los dispositivos que requieren funciones de audio. Este nuevo protocolo ya es una realidad, y se va a ir implementado poco a poco, a lo largo de los próximos años, en todos los dispositivos electrónicos que emiten sonido.

Actualmente la industria del sector trabaja con dos sistemas, el Bluetooth clásico, que quedará obsoleto a medio plazo, y el Low Energy, que es el que emplean los audífonos para enviar y recibir tanto datos como sonido. El consorcio Bluetooth apuesta ahora por este protocolo universal, no solo para la industria de los audífonos, sino para cualquier dispositivo electrónico de sonido. "Cualquier persona con un dispositivo Bluetooth LE Audio va a poder enlazar con cualquier otro, sea el que sea su sector", explicó Yuste.

También el director comercial de Grupo GN, Alfonso Ríos participó en la mesa redonda: ¿Cuánto cuestan los servicios del audiólogo? junto a Francesc Carreño, presidente Asociación Nacional de Audioprotesistas; Ana Barón, gerente y fundadora Caab Centro Auditivo; y Myriam González. audióloga en RV ALFA.

Grupo GN fue el único fabricante presente en el debate. "Nosotros estamos para apoyar a los profesionales del sector y ofrecer herramientas que favorezcan este posicionamiento de pago, pero es a los audiólogos, a través de su servicio, a quienes les corresponde tomar la decisión", opinó el director comercial de Grupo GN en España.

En un mercado poco acostumbrado a cobrar por los servicios, en el que todo se repercute en el precio del audífono, el paciente valora un buen trato, pero no las pruebas que se realizan para individualizar la solución auditiva que necesita. "Cuando el profesional pone en valor el servicio sólo a través de la solución del audífonos, corre el riesgo de que el paciente se mueva solo por su precio, y no de importancia alguna a las pruebas necesarias para llegar a esa solución", opina Ríos.

En líneas generales, como se pudo ver en la mesa, el sector está de acuerdo en cobrar las pruebas, pero tiene dudas a la hora de llevarlo a la práctica. "La presión de los precios es muy alta, y el paciente busca una solución barata. Por eso, Grupo GN ha dado un paso adelante y se ha posicionado como pionero con su marca DANAVOX, que ofrece una tarifa de precios con servicios a los profesionales y una tarifa de pagos por servicios", explicó Ríos.