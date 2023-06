Cinco estancias insólitas sin salir de España

Smartbox convierte los viajes en toda una experiencia, con alojamientos originales.

Para hacer un viaje especial, en busca de experiencias nuevas, no es necesario viajar fuera de España, porque cada vez son más los alojamientos que buscan enamorar al viajero con estancias originales, ya sea a través de la gastronomía, su decoración, actividades al aire libre, sus vistas, etc. En este sentido, Smartbox está renovando sus cajas de experiencias con estancias originales. En este artículo se presentan algunas de ellas.

Optimi Rooms (Madrid). Primer hotel cápsula de España Las cápsulas son habitaciones de tamaño muy reducido que tienen su origen en Japón, para dar solución a aquellos viajeros que necesitan descansar unas horas. Su objetivo era el descanso, sin prestar atención a otros servicios. Esta idea se ha extendido a otros países, entre ellos España, donde el objetivo no es tanto el descanso, sino experimentar nuevas sensaciones.

En Madrid se encuentra Optimi Rooms (su primer hotel se abrió en Bilbao), en el barrio de Malasaña. Se trata de un hotel moderno, original y cómodo. Sus habitaciones tienen forma de cápsula espacial, con una amplitud suficiente para poder descansar; además, cuentan con una caja fuerte, un despertador lumínico y una pantalla con contenido multimedia. En el exterior, el hotel dispone de una cocina y de taquillas para guardar el equipaje, porque por razones obvias es imposible desplegar la maleta en la cápsula.

Hotel Miluna (Toledo) Si lo que se busca es la tranquilidad y el contacto con la naturaleza, una opción cerca de Madrid es el hotel Miluna, original por su forma de burbuja, totalmente transparente para poder contemplar las estrellas desde la habitación. Es una estancia que se está poniendo de moda con los instagramers, que buscan lugares diferentes para sus imágenes.

Esta experiencia incluye la estancia en la habitación Suite–Lunas de Júpiter y un desayuno, para dos personas.

Glamping The Teepee (Sierra de Gredos, Ávila) La acampada en plena naturaleza es una experiencia ideal para planes familiares, porque a los más pequeños les entusiasma la idea de vivir una aventura en un entorno, para ellos, salvaje. Esta idea de acampar ha evolucionado hacia el glamping, que son cabañas tipi de madera con las comodidades de un hotel.

En concreto, Glamping The Teepee se encuentra en la Sierra de Gredos, Ávila, en pleno bosque de pinares. Las cabañas están equipadas con una cama doble, baño, nevera y hervidor de agua. Se trata de una estancia privilegiada por sus vistas.

Mira Domos (Soria) Pasar una noche en un domo es otra de las experiencias insólitas. Se trata de un alojamiento especialmente diseñado para integrarse con el entorno, con el objetivo de que el huésped se sienta parte de ese entorno. Naturaleza y hotel se combinan a la perfección, generando un clima de paz y tranquilidad. Aquí, las estrellas, los atardeceres y el paisaje son un elemento más de la habitación. La experiencia incluye una noche para dos personas en un domo con desayuno continental.

Mi Tesoro (Lugo, Galicia) Los cinéfilos y, en concreto, los amantes de El Señor de los Anillos tienen que poner en su agenda de planes un viaje a Lugo, a Mi Tesoro. Son apartamentos semienterrados que recuerdan a las casas de los famosos libros de J. R. R. Tolkien y transportan a los huéspedes a tiempos imaginarios y relacionados con paisajes mitológicos.

Su ubicación, en lo alto de las colinas de Viveiro, entre el mar y la montaña, convierten a este lugar en mágico, a lo que se suma el entorno onírico que Mi Tesoro ha conseguido a través del diseño de sus apartamentos. Además del alojamiento, los visitantes tienen a su disposición una amplia lista de actividades al aire libre, entre las que se encuentran un paseo a caballo, rutas de senderismo, rutas con bicicleta o kayaking, entre otras.