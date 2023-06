Los nuevos MG4 incorporan novedades que perfeccionan, aún más, un modelo que está conquistando el mercado español

La actualización del software que gestiona el sistema BMS (Battery Management System), monitoriza y ajusta los parámetros de carga en tiempo real (voltaje, corriente y temperatura) para alcanzar cuanto antes el pico de carga y mantenerlo el máximo tiempo posible. Con un pico máximo de 88 kWh, la curva de carga es mucho más estable y prolongada. Gracias a esta mejora, es capaz de recargar en CC de 10% al 80% de la capacidad de su batería en solo 37 minutos, dos menos que la anterior versión. La carga en AC del 10 al 100% dura 7,5 horas.

Otra interesante mejora de esta versión es la adopción, de serie, del sistema One Pedal Drive, que permite una verdadera experiencia de conducción EV. Este sistema hace que el acelerador cumpla tres funciones: Acelerar, Frenar y Regenerar. Además, permite un aumento de la autonomía y de la duración de los discos y pastillas de freno.



El MG4 hizo historia en abril al coronarse como coche eléctrico más vendido en España, y está situado en la segunda posición del ranking de ventas de coches eléctricos en los cinco primeros meses del año, con 1.398 unidades. Además, la inmensa mayoría de sus matriculaciones corresponden al canal particular, donde el MG4 tiene una cuota de mercado que supera el 20%, lo que pone de manifiesto que es uno de los eléctricos favoritos del público.

MG ha demostrado que se puede poner en la calle un automóvil eléctrico atractivo, fabricado con calidad, con las últimas tecnologías, un equipamiento completo y el mayor nivel de seguridad, a un precio razonable.



El primer modelo de MG basado en la nueva plataforma inteligente MSP ("Modular Scalable Platform") destaca a primera vista por su moderno diseño y sorprende al acceder a su interior por la amplitud del habitáculo y la sensación de calidad que transmite, con paneles de instrumentos y elementos de control ligeros y finos, fabricados en materiales de alta calidad y unos cuidados acabados. El MG4 cuenta con un cuadro de instrumentos digital de 7 pulgadas, así como con una pantalla flotante del sistema de infoentretenimiento de 10,25 pulgadas. Con ella se puede controlar el sistema de conectividad MG iSMART, que también conecta los smartphones mediante Apple CarPlay y Android Auto, diversas funciones del vehículo, los perfiles de conducción, la climatización y la gestión de la carga. Los modos de conducción se pueden seleccionar a través de un dial en la consola central flotante.

Este modelo transmite un comportamiento seguro y deportivo, gracias a su propulsión trasera, una respuesta rápida al pedal del acelerador, un tacto preciso del tren delantero, un reparto de pesos muy equilibrado y un bajo centro de gravedad, por la ubicación de su sistema de baterías en el centro de la plataforma MSP.

Toda la gama MG4 ha obtenido la máxima puntuación de cinco estrellas en las pruebas de seguridad de Euro NCAP y equipa el completo paquete de sistemas de asistencia a la conducción MG Pilot. Además, es un modelo que transmite calidad en todos los sentidos, desde su elaborado diseño e ingeniería, a la precisión de su fabricación y la calidad de todos los materiales y componentes empleados.

Sin duda, el esfuerzo de MG por llevar aún más lejos su mantra ‘Electric for everyone’ se está viendo recompensado con unas cifras de ventas rompedoras.

La frase del Subcampeón del Mundo Gilles Villeneuve: “En realidad, cuando levanto el pie, no me divierto”.