La solución para nuestros males: la Divina Eucaristía

Desde hace más de dos mil años, Dios no está solamente en el cielo; por su INFINITO AMOR Y MISERICORDIA, se hizo HOMBRE entre los hombres, compartiendo sus mismos sentimientos, comía, bebía, dormía, se cansaba. CRISTO HIJO DE DIOS Y DIOS COMO SU PADRE, se hizo hombre para compartir una vida como los demás, y murió clavado en una CRUZ PARA LUEGO RESUCITAR.

Con su vida palabras y obras, con los milagros que realizó, demostró con toda claridad que era DIOS COMO SU PADRE. Y para librarnos del PECADO, no del hambre, Murió clavado en la Cruz y al tercer día RESUCITO como había predicho. Sin EL nada existe, con EL lo tenemos todo, y digo que sin EL no hay nada, por que EL es el autor de cuanto existe; por tanto a Dios no hay que ir tan lejos para encontrarlo, su AMOR por el hombre es infinito, y por eso se quedó VIVO Y PRESENTE EN LA DIVINA EUCARISTÍA.

Yo, pobre pecador, puedo dar testimonio de la Paz y el Gozo que se siente estando junto a EL, presente en el sagrario. Dice Cristo: “EL QUE COME MI CARNE Y BEBE MI SANGRE MORA EN MI Y YO EN EL” ¡¡¡Asombroso pero cierto!!! Cuando le recibes en la comunión y recuerda que tienes que estar en gracia de Dios para recibirlo, participas de su propia VIDA DIVINA que hace de ti una persona nueva. Haz la prueba y verás como todos tus problemas y dificultades, con su presencia disminuyen o desaparecen. No busques la solución para tener paz y gozo fuera de El, por que no lo encontrarás.