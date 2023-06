No más organismos públicos

A veces, son promesas que parecen una carta a los Reyes Magos, un deseo genérico e inconcreto, utópico, imposible. De todas formas, si los políticos van haciendo esas promesas es porque piensan que atraen votos, que “regalan” los oídos de los electores, que dan la impresión de tener un programa concreto de trabajo de gobierno.



Lo de “trabajo de gobierno” ya no está tan claro. Son promesas, porque a los políticos les pedimos un trabajo más serio, pues cobran para ello, o aspiran a cobrar si salen elegidos. Muchos no saben lo que es un horario de trabajo exigente de 40 horas, o se pierden en reuniones, comités, viajes y actos para hacerse la foto. Ahora van acelerados, porque se juegan el sueldo swgún los resultados de las dos elecciones, es una agitación muy pasajera.

En el capítulo de las promesas electorales, basta la ojeada de algún día para ver cómo en una comunidad autónoma prometen un organismo independiente para profesionalizar la gestión de unos fondos públicos de desarrollo -¡”organismo independiente” y “profesionalizar”, no hay que olvidar estos términos-. Muchas promesas son una retahíla de nuevos organismos públicos, como si no tuviéramos ya en exceso en España. ¿Para cuándo lo de “adelgazar” la Administración?

Otro colmo es comprobar que no pocos servicios públicos se subcontratan, y son empresas privadas las que los gestionan, ¡porque lo hacen mejor y más barato!

En las promesas electorales escasean o simplemente ni aparecen anuncios que busquen mejorar el trabajo de los organismos públicos, racionalizarlos, optimizar el trabajo de funcionarios y empleados públicos, que es algo que prácticamente todos deseamos, pero es tarea no sencilla.