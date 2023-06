Tratamientos de ortodoncia invisible en Dental Implantologie

En la actualidad, el número de personas que se preocupa por el aspecto de su sonrisa es cada vez mayor, por lo que una solución bastante frecuente a la que recurren los pacientes es el tratamiento de ortodoncia para mejorar su salud bucal y corregir los defectos de su dentadura.

Dental Implantologie es una clínica ubicada en Sevilla con una larga trayectoria en todo tipo de tratamientos dentales y cuenta con un grupo de especialistas en ortodoncia invisible, un tratamiento que se encarga de la corrección de la posición de los dientes y huesos mediante aparatos que no son perceptibles a la vista.

Más allá de la estética Los tratamientos de ortodoncia invisible realizados en esta clínica siempre van orientados a cubrir las necesidades de cada uno de sus pacientes. Los profesionales que atienden estos casos están altamente capacitados para asistir la parte estética de la dentadura y para mejorar la calidad de la mordida; es decir, no solo se encargan de exponer una mejor sonrisa, sino de poner a funcionar la mandíbula correctamente, minimizando algunas dificultades de mordeduras inconsistentes.

Por otro lado, los pacientes también reciben asesoría de los especialistas para el cuidado de los aparatos, así como la puesta en práctica de una correcta higiene bucal mientras se esté en tratamiento. El material y el procedimiento utilizado para la manufactura e instalación de los aparatos de ortodoncia invisible son de última tecnología, garantizando una apariencia imperceptible a la vista de otras personas.

Otros cuidados que ofrece Dental Implantologie Para garantizar que los tratamientos de ortodoncia cumplan con la función de corregir la postura de los dientes y mejorar la apariencia de la sonrisa, se necesita otro procedimiento odontológico que debe realizarse por un profesional: el mantenimiento.

La realización de limpiezas y blanqueamientos son indispensables cada cierto tiempo, ya que los dispositivos instalados dentro de la cavidad bucal dificultan una limpieza eficaz que, diariamente, puede aportar un cepillo de dientes manual. La acumulación de suciedad residual durante este proceso es normal, pero puede ser dañina si se descuida la limpieza profunda de la dentadura.

En Dental Implantologie, se prestan estos servicios adicionales y se realiza el procedimiento de adaptación de la ortodoncia sin dolores ni molestias y con facilidades económicas adaptadas a los requerimientos de cada paciente. La ortodoncia invisible no es un tratamiento limitativo y puede aplicarse a personas que así lo requieran, sin importar su edad.