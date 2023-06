¿Es rentable instalar paneles solares?, por Solar Placa

Los paneles solares son dispositivos que convierten la energía solar en electricidad y se utilizan cada vez más como fuente de energía limpia y renovable en todo el mundo. La eficiencia de los paneles solares ha mejorado significativamente en los últimos años, posicionándolos como una alternativa cada vez más atractiva.

Por eso, el equipo de Solar Placa recomienda instalar paneles solares, ya que ofrece beneficios tanto a hogares como a negocios. Además, los costes de los paneles solares han disminuido, lo que ha hecho que la energía solar sea más asequible para los consumidores.

Beneficios de los paneles solares Los paneles solares ofrecen varios beneficios, tanto para el medio ambiente como para los propietarios de las viviendas y las empresas. En primer lugar, estos equipos generan electricidad a partir los rayos solares; es decir, no emiten gases de efecto invernadero ni contaminantes, reduciendo la huella de carbono.

Por otro lado, disminuye los costes de energía de una vivienda o empresa y ayuda a los propietarios a ser menos dependientes de las compañías eléctricas. Estos dispositivos requieren muy poco mantenimiento y tienen una vida útil de al menos 25 años. Esto significa que son una inversión a largo plazo que proporciona beneficios económicos y ambientales durante décadas.

Debido a los anteriores motivos, es posible afirmar que la instalación de paneles solares es 100% rentable. Ahora bien, también depende de varios factores, incluyendo el coste inicial de la instalación, el coste de la energía eléctrica en su área, el tamaño del sistema y el clima.

Solar Placa, expertos en energías renovables Solar Placa es una empresa de servicios de paneles solares y aerotermia. Su labor ofrece un excelente servicio al cliente no solamente en la atención sino en la calidad de los dispositivos. Por esta razón, esta compañía tiene una amplia experiencia llegando a registrar más de 200 instalaciones en 2022. Solar Placa se ha posicionado como una de las empresas líderes en energías renovables llegando a trabajar con Huawei, Turbo Energy, Fronius y muchas más. Su equipo de ingenieros especializados en energías renovables realiza el proceso de planificación del proyecto junto a la instalación.

El tiempo que se tarda en instalar unos paneles solares depende del tamaño del sistema, la ubicación y el acceso al tejado o área donde se instalarán los paneles. Por lo general, el trabajo de la instalación de un sistema de energía fotovoltaica dura entre uno y tres días. Sin embargo, en proyectos mayores, la instalación tardaría al menos 15 días.

En caso de que los interesados deseen obtener información precisa acerca del tiempo y el presupuesto, pueden ponerse en contacto con los profesionales en energía solar para que evalúen el caso particular. Solar Placa dispone de canales de comunicación como su formulario de contacto publicado en su página web.