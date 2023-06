Cerradura inteligente para oficinas de Raixer

En un mundo donde la seguridad y protección son una prioridad para cualquier negocio, las cerraduras electrónicas ofrecen una solución confiable y efectiva para espacios de oficinas.

Este es el caso de la cerradura inteligente Raixer, un sistema hecho para controlar y tener una mayor visibilidad sobre el acceso a las instalaciones de un espacio de trabajo, lo que garantiza la protección de los empleados y activos.

En líneas generales, ofrece una forma más fácil y eficiente de acceder a los espacios de trabajo, mejorando la comodidad y la efectividad para todos los involucrados.

Incrementar la seguridad y eficiencia de la oficina con cerradura inteligente Raixer Mantener las oficinas seguras siempre ha sido una prioridad. Por lo cual, todas las compañías que buscan mejorar la seguridad y eficiencia de su oficina pueden optar por la cerradura inteligente Raixer.

Esta es una red que utiliza la tecnología más avanzada para adaptarse al sistema de cualquier puerta. Luego de instalarla, se puede gestionar el acceso de los usuarios por medio de una app móvil, así como también por medio de la web. También se puede desbloquear con el uso de código QR autorizado y con acceso automático por medio de la función de timbrar para abrir.

Otra de las alternativas de apertura es la "llamada perdida" y el uso de asistentes como Alexa o Google Assistant.

Los administradores pueden otorgar o revocar permisos de acceso a empleados y visitantes, establecer horarios de acceso personalizados y recibir notificaciones en tiempo real sobre actividades relacionadas con la cerradura. Esto brinda un control completo y una visibilidad total sobre quién entra y sale de las oficinas, mejorando la seguridad y facilitando la gestión del acceso en entornos dinámicos. Además, los propietarios de negocios pueden ahorrar tiempo y recursos al no tener que depender de llaves físicas o cerrajeros en caso de emergencia

Ventajas de incorporar Raixer como sistema de cerradura Gracias a la gran variedad de alternativas en esta red, muchos centros han implementado la cerradura inteligente Raixer. Entre otras características, el cerrojo es compatible con todos los teléfonos del mercado, lo que hace aún más conveniente su uso.

Además de ofrecer seguridad, su instalación es sencilla, esto quiere decir que no requiere de habilidades especiales en cerrajería o electricidad, lo que reduce el tiempo y costes en instalación.

Contar con una cerradura segura es importante en cualquier entorno, especialmente en el caso de los espacios de oficina donde se disponen activos y documentos importantes. Este no solo protege a los empleados y otros activos de posibles robos, sino que también garantiza la privacidad de los datos y de todo lo que se encuentra en el lugar de trabajo.

Con esta solución, ahora es más fácil mantener la seguridad en los espacios de trabajo, específicamente la cerradura inteligente que ofrece Raixer es una excelente alternativa para mejorar el acceso y cuidado dentro de los espacios de trabajo.