Shopopop alcanza los 6 millones de entregas a domicilio en Europa

Pionero en las entregas colaborativas en España, Shopopop se encuentra disponible en las ciudades de Madrid, Alicante, Valencia y en su última incorporación: Barcelona A nivel global, Shopopop opera en 7 países europeos en los que, gracias a sus entregas colaborativas, asegura el cuidado, la flexibilidad y la rapidez, mejorando la experiencia tanto para los usuarios como los comercios.

La plataforma cuenta con más de 5.000 empresas adheridas. Las entregas colaborativas siguen aumentando su popularidad presentándose como una solución innovadora a los desafíos en logística de última milla en las ciudades. Así, Shopopop, startup pionera en este modelo de entregas a domicilio rápidas, flexibles y sostenibles, que surge de la rama de la economía colaborativa, ha alcanzado los 6 millones de entregas en Europa.

En España ya opera en Madrid, Valencia, Alicante y Barcelona, conectando retailers y particulares con coche para optimizar y hacer sus entregas a domicilio más económicas, rápidas, flexibles, y sostenibles. Así, en concreto, el reparto colaborativo de Shopopop se posiciona como una alternativa al modelo tradicional de transporte de última milla, basado en la optimización y reducción de los costes relacionados con la logística, así como la reducción de emisiones de CO2.

Desde su fundación en Francia, en 2016, más de 5.000 empresas de Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo y España, países en los que la plataforma opera, se han asociado con Shopopop para optimizar su sistema de reparto a domicilio.

La rapidez, la flexibilidad y la sencillez de estas entregas son algunos de los grandes atractivos que este novedoso y sostenible modelo tiene para los supermercados y los comercios locales, permitiendo dar servicio incluso en festivos y fines de semana, lo que mejora la experiencia de cliente, eliminando intermediarios y sin necesidad de inversión inicial.

En cuanto a su comunidad, con la app de Shopopop un particular con coche puede aprovechar sus trayectos diarios para entregar un paquete a un destinatario final que está en su camino .Como contraprestación, estos usuarios reciben a cambio un dinero extra por cada entrega realizada.

Su última incorporación: Barcelona

Shopopop comenzó a operar en España en febrero de 2022, comenzando su actividad en Madrid y, posteriormente, en Valencia y Alicante. Actualmente, su modelo ha llegado también a Barcelona, donde ya trabajan con establecimientos como las floristerías flors & GO y Wei arte floral además de algunos supermercados DIA. Para la ciudad condal, Shopopop se encuentra en plena expansión y prevé alcanzar más de 100 empresas colaboradoras a final de año.

Con sus entregas colaborativas, Shopopop está fidelizando tanto a clientes como a comercios, ya que según un estudio de IBM realizado este 2022, 'Consumers want it all: Hybrid shopping, sustainability, and purpose-driven brands', aproximadamente 4 de cada 5 consumidores afirman que la sostenibilidad y los beneficios salud y el bienestar son importantes a la hora de elegir una marca.

"La llegada a Barcelona permite expandir la plataforma a nuevas ciudades clave, favoreciendo que las entregas colaborativas continúen aumentando su popularidad y sean el aliado de los comercios para garantizar las mejores condiciones en las entregas", apunta Clara Lloveres, Country Manager de Shopopop en España.