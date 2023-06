Indemnización y justicia en casos de negligencia médica con resultado de muerte, por D. Ángel González, director de Peritecnia Peritos Judiciales

Una charla con D. Ángel González, director de Peritecnia Peritos Judiciales, empresa líder en peritaciones judiciales en todo el territorio nacional, sobre cómo se puede buscar justicia y una indemnización en casos en los que una negligencia médica termina con resultado de muerte.

¿Podría explicarnos qué es una negligencia médica y cómo afecta a los familiares del paciente fallecido?

Una negligencia médica es un error cometido por un profesional de la salud que causa daño o muerte al paciente. Este tipo de errores pueden ocurrir en cualquier momento, desde el diagnóstico hasta el tratamiento y la atención posterior. Los casos de negligencia médica con resultado de muerte son especialmente graves y dolorosos, ya que los familiares del paciente fallecido se enfrentan a una gran pérdida y pueden sentir que no se ha hecho justicia.

Es importante tener en cuenta que no todas las complicaciones médicas son resultado de una negligencia. Sin embargo, si sospecha que la muerte de su ser querido fue causada por una mala praxis del equipo médico, es crucial actuar rápidamente para recopilar toda la información necesaria y buscar los profesionales adecuados que le ayuden con su caso. Peritecnia Peritos Judiciales, es nuestro gabinete pericial en el que contamos con un amplio equipo de peritos, entre los que destacan los peritos por negligencias médicas.

¿Cómo se puede buscar justicia en casos de negligencia médica con resultado de muerte?

Si usted ha sufrido la pérdida de un ser querido debido a una negligencia médica, es importante buscar justicia. Esto puede incluir la búsqueda de una indemnización por los daños sufridos, así como la búsqueda de la verdad sobre lo que realmente sucedió. Para hacerlo, es esencial contar con la ayuda de un letrado especializado en este tipo de casos, así como de un perito judicial médico altamente capacitado.

Se deben recopilar todas las pruebas posibles, continua D. Ángel, esta parte es fundamental en este proceso. El perito judicial médico puede ser decisivo en la recopilación de las evidencias necesarias para presentar una demanda en el juzgado. Un informe pericial riguroso y detallado es clave para demostrar ante el juez los hechos, por lo que es esencial contar con el mejor perito médico, que cumpla con los procedimientos y las normativas ISO más exigentes y esté altamente cualificado en su especialidad.

Aunque la compensación económica que se puede obtener en estos casos es un asunto importante, en la mayor parte de los juicios lo que se trata de buscar es la verdad detrás de lo sucedido. La negligencia médica puede tener consecuencias devastadoras y es importante que los responsables asuman su responsabilidad para prevenir futuros casos.

¿Qué papel juega el perito judicial médico en estos casos?

El papel del perito judicial médico es fundamental en casos de negligencia médica con resultado de muerte. El profesional tiene la responsabilidad de llevar a cabo una investigación exhaustiva, revisando todos los informes médicos relevantes y recopilando toda la información necesaria para presentar un informe pericial riguroso y detallado.

Para nosotros es muy importante, comenta D. Ángel, la profesionalidad y rigurosidad con la que se realiza el informe pericial, ya que son aspectos esenciales para demostrar ante el juez la existencia de una negligencia médica y, en última instancia, para buscar la justicia para los afectados. Los informes periciales deben siempre cumplir con las normativas en relación con la recopilación, tratamiento y presentación de las pruebas, de tal manera que sean claros e impugnables por la parte contraria, de modo que sean aceptados en los tribunales, por lo que es importante que el perito judicial médico esté altamente cualificado y actualizado en su especialidad.

¿Qué ocurre cuando las pruebas no se peritan correctamente?

En algunos casos, advierte D. Ángel, a pesar de contar con pruebas sólidas y contundentes, estas no se peritan adecuadamente y, por tanto, se pierde el juicio. Esto puede ser especialmente frustrante para las víctimas y sus familias, ya que puede parecer que la verdad no ha salido a la luz y que no se ha hecho justicia.

Es importante destacar que la peritación adecuada de las pruebas es fundamental para el éxito del caso. Si las pruebas no se presentan adecuadamente o se interpretan de manera errónea, la parte contaría podrá anularlas o no ser admitidas por el juez, y como consecuencia usted puede perder el juicio. Por ello, es vital contar con peritos judiciales médicos altamente cualificados que puedan llevar a cabo una peritación rigurosa y precisa de las pruebas.

La labor del perito judicial es clave en estos casos, ya que su función es analizar las pruebas y emitir un informe pericial que refleje su opinión experta y objetiva sobre el asunto en cuestión. Por ello, en Peritecnia contamos con un equipo de reconocida experiencia y reputación en su campo de especialización, de manera que pueda acreditar ante el juez su competencia y conocimiento en la materia objeto de su dictamen.

Además, es importante, nuestro perito judicial comunicará sus conclusiones de manera clara y concisa, utilizando un lenguaje que sea comprensible para el juez y el resto de los intervinientes en el proceso. En este sentido, se evitan tecnicismos y expresiones que puedan resultar confusas o ambiguas para la toma del veredicto final, de manera que la explicación del informe pericial sea de manera más detallada posible.

¿Qué consejos les daría a las personas que están buscando justicia en casos de negligencia médica con resultado de muerte?

Mi consejo sería que buscaran un letrado especializado en casos de negligencia médica y que solicitaran la ayuda de un perito judicial médico altamente capacitado. Es importante recopilar todas las pruebas posibles y contar con un informe pericial riguroso y detallado para presentar ante el juez. En Peritecnia Peritos Judiciales contamos con una amplia cartera de profesionales, entre los que destacan los peritos por negligencias médicas, que estarán encantados de ayudarles en su proceso legal.