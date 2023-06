La importancia de elegir implantes dentales de calidad

Tener una boca bonita y una dentadura completa, limpia y blanca son factores vitales para tener una apariencia más agradable. Por otra parte, una persona con estas características da una imagen de plenitud y confianza en sí misma.

Para conseguir mejores resultados, hay clínicas especializadas en implantología oral y estética como Clínica dental CIES donde se propone un concepto de funcionalidad y estética dental que se basa en la naturalidad. Estas clínicas cuentan con odontólogos especializados en implantología con una amplia experiencia.

La importancia de los implantes dentales Los implantes dentales se colocan para reemplazar dientes perdidos o dañados. Son una solución duradera y estable para reemplazar los dientes ausentes. Al colocar un implante, se restaura la función del diente, mejora la apariencia y se evita la descomposición ósea que se produce cuando un diente se pierde. Los implantes también evitan que los dientes restantes se desalineen y se asegura que la mordida se mantenga equilibrada. Además, los implantes mejoran la capacidad de masticar y hablar, brindando una mejora significativa en la calidad de vida.

Clínica Dental CIES, ubicada en Málaga, es considerada un centro especialista en implantología oral. Utilizan la reconocida como mejor marca de implantes dentales, Straumann®. Estos implantes dentales tienen un diseño en espiral único y están fabricados en aleación de titanio. Además en Clínica CIES ofrecen hasta 10 años de garantía en implantes dentales, aunque hay que tener en cuenta que un implante dental cuenta con una vida útil muy larga aproximadamente entre 15 años y 25 años de duración.

Los implantes dentales de esta marca se llevan utilizando desde la década de los años 50, lo cual ha supuesto una evolución muy marcada con respecto a otros fabricantes, hasta el punto que consigue garantizar un 99% de éxito.

¿Qué son los implantes dentales de carga inmediata? Los implantes dentales de carga inmediata son una forma de restauración dental en la que se colocan implantes dentales y se cargan inmediatamente con una restauración. Con esta solución la persona puede disfrutar de sus implantes en el mismo día. Esta es una solución ideal para aquellos que necesitan restaurar sus dientes perdidos o dañados rápidamente, ya que no es necesario esperar tiempo para que los implantes se fijen.

Los implantes dentales de carga inmediata también son una opción para aquellos que necesitan restauraciones dentales complejas, ya que se pueden colocar implantes adicionales para ayudar a soportar la restauración. Esta técnica también puede ser útil para aquellos que desean restaurar sus dientes lo más pronto posible para evitar más daño dental.

Es muy importante que para poder realizar la carga inmediata, el paciente no puede tener inflamaciones de encía (gingivitis).

En caso de bruxismo o de una oclusión dental no óptima, es necesario tratar estos problemas previamente antes de poder realizar la carga inmediata.

¿Cómo mantener la estética y salud bucal? El cepillado después de cada comida, el uso de un colutorio sin alcohol de modo diario y las visitas periódicas al dentista son fundamentales. Además, cada uno de los tratamientos descritos anteriormente se pueden potenciar teniendo algunos cuidados básicos.

En el caso del tratamiento de blanqueamiento, los expertos indican que, con revisiones y dosis de recordatorio, esta aplicación puede durar para toda la vida. A su vez, las carillas se cuidan de la misma manera que los dientes, cepillando y reforzando la limpieza con un hilo de seda. Por último, las sesiones de limpieza dental deben practicarse al menos una vez al año e idealmente cada 6 meses.

Clínica CIES es una opción ideal para quien busca un dentista Málaga que sea especialista en distintos tratamientos de implantología, ortodoncia y estética bucal. De esta manera, es posible disfrutar de un aspecto más agradable y saludable.