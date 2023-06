La importancia de contar con asesoría fiscal y contable tanto para autónomos como empresas, de la mano de Financial Health

Contar con asesoría fiscal es algo de lo que las empresas y autónomos no deben prescindir, ya que así se evitan problemas legales como multas o sanciones. La asesoría contable es igual de importante, puesto que es uno de los métodos más eficaces para saber si todo está bien con el capital. Además, este tipo de servicios no se debe dejar en manos de cualquier persona. Es fundamental cerciorarse que lo realicen expertos en el área que no solo tengan un alto grado de conocimientos, sino también compromiso y responsabilidad. En España, uno de los lugares de referencia es la asesoría digital Financial Health, con sede en La Nucía.

Por qué es importante la asesoría fiscal y contable Quienes se preguntan por qué es tan importante la asesoría fiscal, deben saber que esta sirve para que las empresas y los autónomos estén al día con todos los impuestos que tienen que pagar. Además, los profesionales en esta área pueden lograr reducir dichos impuestos. Esta acción resulta favorecedora para la economía de cualquier emprendedor.

Un error que muchos cometen es contratar los servicios de un asesor fiscal al cierre de trimestre o de los ejercicios fiscales. Lo más recomendable es contar con la orientación durante todo el año, dado que en el transcurso de los días se pueden generar situaciones legales las cuales se solventan de forma oportuna con ayuda profesional.

Por su parte, la asesoría contable, que va de la mano con la fiscal, es sumamente necesaria para llevar un orden en cuanto a la entrada y salida de los recursos económicos para así optimizarlos. En resumen, los encargados de la contabilidad se ocupan de todo lo que tiene que ver con el registro, la clasificación y las operaciones mercantiles de determinada compañía.

Las empresas y los autónomos que no tienen asesoría contable suelen tener serios problemas, ya que no sabrán cuál es su estatus financiero, mucho menos si hay recursos suficientes para invertir y cuál es el mejor momento para hacerlo.

Asesoría fiscal de la mano de los expertos de Financial Health Financial Health es una empresa de asesoría digital que ofrece una variedad de servicios a pymes, emprendedores y autónomos, entre ellos asesoría fiscal y contable. La misma se caracteriza por brindar a su clientela un trato cercano y personalizado para que esta se sienta en total confianza.

La compañía se encarga de todos los aspectos fiscales y contables de sus clientes como la revisión de las obligaciones tributarias; alta en hacienda y seguridad social; realización de libros registros de facturas emitidas, recibidas, gastos y bienes de inversión; cálculo mensual de la hucha de impuestos; declaración de la renta, etc.

Los interesados en obtener un diagnóstico sobre su negocio deben acceder a la plataforma de Financial Health.