El empresario Max Elmann Arazi comenta sobre los restos de infraestructura que enfrentan diversas zonas metropolitanas en el mundo Las zonas metropolitanas en todo el mundo enfrentan retos. Nueva York y New Jersey, Madrid, Ciudad de México y sus alrededores. Nueva York ahora plantea poner un cobro adicional a los visitantes de New Jersey. Un ejemplo reciente es la CDMX y el Estado de México que son dos entidades estrechamente vinculadas que conforman una de las áreas metropolitanas más grandes y pobladas del mundo. La integración efectiva de estas dos regiones es esencial para el desarrollo económico, social y cultural de la zona. Los crecimientos de los centros de logística es una constante en esta zona del país. La mejora de las principales vías de acceso, como la Ave. Constituyentes, Insurgentes e Ignacio Zaragoza, juega un papel crucial en este proceso de integración.

Uno de los mayores retos es el transporte. Las dos áreas están conectadas por varias carreteras, que requieren una constante mejora. El nivel de mercancías que se mueven es relevante. Al respecto platicamos con el empresario Max Elmann Arazi .

"Hay varias formas de aumentar la integración entre la CDMX y el Estado de México. Una forma es mejorar la infraestructura de transporte entre las dos áreas. Esto podría implicar la construcción de nuevas carreteras, la ampliación de las carreteras existentes y la mejora del transporte público", señaló el ejecutivo.

"Es necesario mejorar la infraestructura entre la CDMX y el Estado de México. Esto podría implicar la construcción de nuevas escuelas, hospitales y otras instalaciones públicas. La Avenida Constituyentes es una de las principales vías que conecta la CDMX con el Estado de México. El número de automóviles que circulan por la Ave Constituyentes entre semana varía según la hora del día. Sin embargo, se estima que un promedio de 150.000 automóviles circula diariamente por esta vía. El mayor volumen de tráfico se ve típicamente durante las horas pico de la mañana y la tarde, cuando la cantidad de automóviles puede llegar a 200.000. Su ampliación y modernización son fundamentales para agilizar el flujo vehicular y mejorar la conexión entre ambos territorios. Además, esta avenida tiene un impacto directo en el turismo, ya que muchos visitantes utilizan esta ruta para acceder a lugares de interés cultural y turístico en ambas entidades", enfatizó el ejecutivo.

"Asimismo, la Calz. Ignacio Zaragoza es una ruta clave. La modernización de esta vía no solo mejoraría el acceso al aeropuerto, sino que también facilitaría el transporte de mercancías y fortalecería la competitividad de la región en términos logísticos", comentó Max Elmann Arazi.

En resumen, invertir en la integración tiene un reto común a muchas áreas metropolitanas. es fundamental para el desarrollo sostenible de ambas entidades. La mejora de las principales vías de acceso, como la Ave Constituyentes, Insurgentes e Ignacio Zaragoza, no solo agilizaría la movilidad, sino que también estimularía la economía, impulsaría el turismo y mejoraría la calidad de vida de los habitantes. Es importante que los gobiernos y las autoridades correspondientes prioricen estas inversiones para garantizar un crecimiento equitativo y sostenible en esta importante región metropolitana.