Guía para sacar el máximo partido a la voz del cliente en una estrategia empresarial

SANDSIV ofrece algunas de las claves que la han hecho líder del informe ´2023 Voice of the Customer (VOC) Software Data Quadrant report´.

Valencia, junio de 2023 - En el contexto cambiante en el que se encuentran los mercados, la inversión en una buena estrategia de Customer Experience que impulse el crecimiento empresarial ya es una de las principales partidas en los presupuestos anuales de la gran parte de las compañías.

Por ello, es esencial saber cómo sacar el máximo partido a la Voz del Cliente (VoC) para aprovechar eficientemente la información recopilada con la escucha de sus opiniones, necesidades y expectativas.

A continuación, los expertos de SANDSIV ofrecen una guía con algunas de las claves que les han hecho merecedores, por segundo año consecutivo, de la Medalla de Oro por parte de SoftwareReviews, reconociendo a la compañía como líder en el informe ´2023 Voice of the Customer (VoC) Software Data Quadrant report´, con una impresionante puntuación para su software de VoC, sandsiv+, y consiguiendo la primera posición entre otros 11 competidores de todo el mundo.

Principal propósito, la creación de valor El propósito empresarial subyacente a la inversión en la escucha del cliente es la creación de valor para los clientes, los empleados, y, en última instancia, para los accionistas. Así, el software seleccionado para recopilar esos insights debe estar alineado con las necesidades de toda la organización e implementar un programa de VoC centralizado y con objetivos claros que permita ofrecer un valor comercial suficiente para justificar su coste.

Evaluar la variedad de funcionalidades El programa de VoC es una herramienta fundamental para desarrollar eficazmente la estrategia de escucha y medición de las experiencias de los clientes. Por ello, es esencial que los usuarios dispongan de una amplia variedad de funcionalidades en una interfaz fácil e intuitiva, tanto en el proceso de la recolección de datos, como en el análisis de los mismos. Solo esto permitirá evaluar todas las posibles acciones de mejora a implementar en la organización y tomar acción sobre las más valiosas para potenciar el ROI (Return on Investment) en la compañía.

Ofrecer formación al equipo implicado La experiencia de cliente es reflejo de la de empleado, y para impulsar esta última, la formación continua es esencial. La disponibilidad de una capacitación de calidad en el uso de una plataforma de VoC es imprescindible para que el equipo encargado de gestionarla pueda aprovechar todas las posibilidades que ofrece. Los expertos de SANDSIV aseguran que esta es una de las razones principales por las que los usuarios han elegido sandsiv+ como el software mejor calificado en soluciones para clientes.

Buscar la personalización No existe experiencia de cliente sin personalización. La segmentación y la posibilidad de personalizar los puntos de contactos del customer journey es clave para ofrecer experiencias únicas. Asimismo, la tecnología empleada para ello debe contar con la posibilidad de personalizar las funcionalidades de las soluciones en función del sector u otras particularidades específicas de los clientes, sobre todo atendiendo a la eficiencia del tiempo y de los costes de cada proyecto.

Tener en cuenta el ritmo de mejora de la herramienta de escucha La elección del tipo de software determina el ritmo del desarrollo de los proyectos por parte del equipo implicado. Por ello, es imprescindible saber si el proveedor de esta tecnología tiene prevista la mejora continua y actualización constante de la herramienta. El ritmo de mejora del software es clave para mantenerse alerta de las necesidades de los clientes y tendencias emergentes. Innovaciones como las anunciadas por SANDSIV con nuevas funcionalidades de análisis impulsadas por Inteligencia Artificial y tecnología basada en Transformers, una arquitectura de red neuronal utilizada en el campo del procesamiento del lenguaje natural (PLN), revolucionarán la gestión de la experiencia y ofrecerán insights cada vez más valiosos.

Disponibilidad de un buen soporte Aunque las necesidades internas de cada organización son diversas, la disponibilidad de un buen soporte por parte del proveedor de la plataforma de VoC es un valor diferencial para posicionarse por delante de la competencia, y, sobre todo, para dejar huella en el equipo que trabaja la estrategia de escucha cada día, más aún si el soporte se hace en idioma propio de cada país. Sin duda, esto es una de las ventajas competitivas que también han hecho a SANDSIV líder en el índice de ´2023 Emotional Footprint´ de SoftwareReviews, que destaca la experiencia del cliente con los proveedores de software.

Acerca de SANDSIV SANDSIV es un proveedor de software suizo ubicado en Technopark Zurich, el principal centro tecnológico de Suiza. En España, cuenta con sede en Valencia desde 2022, ubicación que responde a la visión global de la compañía para ampliar su presencia europea, posicionándose para dar un mayor soporte a los clientes actuales y futuros en el mercado español. SANDSIV, ha conseguido, por segundo año consecutivo, la Medalla de Oro en el informe más reciente de ´2023 Voice of the Customer (VoC) Software Data Quadrant report´, por parte de SoftwareReviews, que se encarga de recopilar y analizar las revisiones más detalladas sobre software empresarial de usuarios reales para brindar una visión detallada de los productos y proveedores. SANDSIV ha construido su reputación ofreciendo su solución empresarial de voz del cliente de última generación “sandsiv+” a equipos avanzados de CX en organizaciones líderes en toda EMEA y en sectores tan diversos como telecomunicaciones, servicios financieros, servicios públicos, comercio minorista y transporte.

Acerca de sandsiv+ sandsiv+ captura, analiza, integra, mejora y mide la experiencia del cliente. Presentada en 2014, la solución CX de próxima generación armoniza los datos de cualquier canal directo o indirecto y genera datos inferidos utilizando inteligencia artificial. Sus características analíticas se basan en tecnologías de inteligencia artificial avanzadas, incluido el procesamiento del lenguaje natural (PLN) y el aprendizaje automático profundo, lo que permite una producción cada vez menos supervisada de conocimientos procesables más rápidos y precisos y permite a las organizaciones actuar con capacidad de respuesta y planificar de manera inteligente. La solución admite complejas integraciones, personalizaciones y configuraciones.