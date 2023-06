Control de sistemas de energía solar fotovoltaica con Made in Málaga

Los sistemas de calefacción y climatización son responsables del 70 % del consumo energético en el hogar. En consecuencia, esta situación genera un alza considerable en los precios de la factura de luz, por lo que reducir este gasto se ha convertido hoy en día en una auténtica necesidad para muchas familias españolas.

En esta línea, la energía solar fotovoltaica ha ganado popularidad al ser una opción eficiente para producir energía renovable, convirtiendo la radiación solar en electricidad para abastecer el hogar, lo que facilita un mayor ahorro energético y reducción del impacto ambiental. La empresa Made in Málaga se dedica a la comercialización de soluciones de ahorro energético que garantizan una gestión energética eficiente y sostenible para los hogares españoles.

Energía limpia y eficiente para el hogar La energía solar es una energía renovable. La generación de electricidad a partir de ella es totalmente limpia y libre de emisiones, esto se debe a que las plantas fotovoltaicas con las cuales se extrae la energía solar, convierten los rayos y la temperatura del sol en electricidad carente de mecanismos externos que puedan causar daños en el entorno.

Dichas plantas fotovoltaicas se colocan sobre los techos de los pisos, viviendas o edificaciones donde haya mayor exposición posible al sol. Cuando los fotones de luz entran en contacto con el silicio, material semiconductor del que están fabricadas estas placas, se crea una tensión eléctrica directa que se conoce como efecto fotovoltaico, el cual genera una corriente eléctrica capaz de alimentar los equipos eléctricos.

Plantas fotovoltaicas garantizan un mayor ahorro energético Made in Málaga, en su objetivo de impulsar hacia un mundo más globalizado y en constante cambio, se dedica a la comercialización de plantas fotovoltaicas para diferentes tipos de instalaciones. Dispone de plantas grandes, medianas y pequeñas de producción fotovoltaica aislada para autoabastecimiento, que cuentan con el certificado reglamentario TTR.

Cada una de ellas vienen incorporadas con un equipo telegestión, con el cual es posible controlar el correcto funcionamiento de la instalación fotovoltaica y tener datos detallados sobre el histórico de consumo, así como información relevante a la lectura de contadores de vertido a la red eléctrica y alertas en caso de fallos de la planta. El sistema viene diseñado con una interfaz sencilla y fácil de usar que puede descargarse a través de cualquier dispositivo iOs y Android.

Made in Málaga pone a disposición de sus clientes una alternativa innovadora, tecnológica y eficiente para garantizar un mayor ahorro energético y reducir los impactos negativos que se producen al medioambiente debido al elevado consumo de energía eléctrica.