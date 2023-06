¿Qué tener en cuenta a la hora de comprar una propiedad inmobiliaria en Marbella?

Marbella es uno de los municipios de España con mayor proyección en términos de inversión inmobiliaria gracias a su alto flujo de turistas, sus condiciones climáticas favorables, la amplia oferta deportiva y la modernización de su infraestructura. Todo esto ha influido para que personas de todo el mundo se sientan cada vez más atraídas por esta ciudad del sur de la península ibérica.

Para esta agencia inmobiliaria en Marbella, este interés ha disparado las ventas de bienes inmuebles en la ciudad, razón por la cual considera necesario tener en cuenta algunas recomendaciones antes de adquirir un apartamento, villa o adosada en el centro de la ciudad en sus múltiples barrios residenciales de lujo

Recomendaciones para comprar una propiedad inmobiliaria en Marbella Antes de cualquier cosa, lo primero que se debe determinar es el uso que se le va a dar al inmueble. Al ser un área con alto potencial turístico, Marbella se ha vuelto altamente demandada por los inversores que desean adquirir una propiedad para alquileres de corta temporada. Aun así, la cantidad de personas que buscan comprar o alquilar un inmueble para vivienda permanente también es muy alta, aunque la oferta de inmuebles es limitada. Por ello, es fundamental contar con una agencia con amplia experiencia en la zona, como Nevado Realty, especialmente si se quiere encontrar una buena oportunidad. Al llevar casi 30 años como agencia inmobiliaria experta en la zona y como miembro fundador de la asociación inmobiliaria The Leading Property Agents of Spain, están en constante contacto con el resto de agentes, consiguiendo de esa forma, estar actualizados de todas las novedades del mercado. Una vez determinado el uso, los futuros compradores pueden comenzar el rastreo de las propiedades, teniendo en cuenta el barrio, el estado general de la vivienda y sus posibilidades de acceso.

Sea para alquiler vacacional o para residencia permanente, es necesario que las personas escojan su inmueble estudiando muy bien su capacidad de valorización. Si bien los inmuebles son de los pocos bienes que tienen garantizado el aumento de su precio con el tiempo, existen localidades y tipos de inmuebles cuyo valor se aumenta mucho más que otros.

En este contexto, los compradores deben contar con una agencia de confianza que les hable con anticipación de las posibles fluctuaciones del mercado inmobiliario, para que puedan tomar una decisión inteligente. De esta forma, conseguirán que les genere un rendimiento en el futuro, cuando decidan poner a la venta su propiedad.

Asesoría inmobiliaria en manos de profesionales cualificados Entender el mercado inmobiliario no es una tarea sencilla, por lo que es necesario que los compradores se asesoren de la mano de un agente especializado que les ofrezca la propiedad que mejor se ajuste a sus necesidades y expectativas.

Nevado Realty, al ser una inmobiliaria en Marbella con una dilatada trayectoria (desde 1994 en Marbella centro) y como expertos en Marbella centro y Milla de Oro, cuenta con el personal idóneo para proporcionar una asesoría eficaz, con la cual las personas puedan tomar la mejor decisión a la hora de comprar una villa o un apartamento en la perla de la Costa del Sol.

La inmobiliaria designa a un agente por cada cliente, de tal manera que el profesional pueda ofrecer una asesoría especializada y personalizada, teniendo en cuenta presupuestos, intereses y necesidades, siempre con la mayor seguridad y discreción. Los interesados solo deben acceder a la página web de Nevado Realty, revisar los inmuebles disponibles en la web y comunicarles el interés de visitar cualquier vivienda en Marbella.