Lashes & Go, la cadena de exclusivos salones de belleza que se especializan en extensiones de pestañas, microblading, manicura y pedicura

La exclusiva cadena de salones de belleza Lashes & Go explica cómo han logrado convertirse en una de las franquicias más exitosas en el mundo de la belleza en España. Con una clientela que no para de crecer, estos salones de belleza se han consolidado entre los más destacados del país.

Su especialización en las extensiones de pestañas y trabajos relacionados con la belleza de cejas ha conseguido expandirse en el mercado de emprendedores locales con grandes réditos económicos. Uno de los dueños y director del Departamento de Expansión de Lashes & Go, comparte el secreto que los ha impulsado en el sector.

Cómo los franquiciados logran triunfar con Lashes & Go La franquicia Lashes & Go está entre las más exitosas marcas en el sector de belleza, con cerca de 18.000 suscriptores recurrentes a sus servicios de extensión de pestañas, y espera continuar creciendo y expandiendo franquicias en el país.

El director del Departamento de Expansión, David Bugallo Sánchez, explica que este éxito se debe a su exhaustivo trabajo sobre 4 pilares fundamentales. De hecho, David comenta "nuestro enfoque en la búsqueda de construir el local idóneo, promover la formación profesional, el uso de la tecnología para proveer sistemas para el control de calidad, y sostener estrategias de marketing efectivas, es la base del éxito de nuestros franquiciados".

Estos pilares de los que habla hacen referencia al modelo de negocio que Lashes & Go ofrece a sus franquiciados. La empresa se encarga de poner a disposición recursos para ambientar cualquier local acorde a su estilo único y distintivo. Además, David habla de la excelencia de profesionales que forman a sus franquiciados, "contamos con academia propia y excelentes formadoras para garantizar un elevado estándar de calidad en todos los establecimientos de la red".

Lashes & Go sugiere cómo iniciarse en la extensión de pestañas, uno de los servicios más populares en salones de belleza Al respecto, Bugallo comenta: "trabajamos un modelo de negocio que ha tenido gran éxito, con más de 100.000 servicios de extensión de pestañas brindados y vamos sumando 20.000 en cuanto a lifting de pestañas, lo cual pensamos expandir de la mano de emprendedores que se animen a apostar por uno de los mercados con mayor crecimiento en los últimos años".

Asimismo, el profesional explica que Lashes & Go propone la formación en servicios especializados en la mirada y otros servicios complementarios. Este servicio viene acompañado de campañas de marketing SEO y programas de fidelización diseñados para hacer reconocible el emprendimiento de cada franquiciado.

Con este tipo de acciones, Lashes & Go aumenta las posibilidades de abrirse camino en un mercado que mueve 9.250 MM de euros al año.