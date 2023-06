Marigold™ amplía y potencia su División de Estrategia y Servicios Globales

La empresa líder en tecnología de marketing designa expertos del sector para impulsar la expansión y apoyar a los clientes de Marigold a través de su cartera de soluciones de marketing relacional Marigold, una empresa líder en tecnología de marketing a nivel mundial centrada en brindar soluciones de marketing relacional que ayuden a los profesionales del marketing a obtener y conservar clientes, ha presentado hoy una división ampliada y reestructurada de Estrategia y Servicios Globales que combina los equipos de servicios profesionales de su paquete integrado de productos, compuesto por soluciones de email y tecnología de marketing cross-channel bajo la marca Marigold.

Esta ampliación de la división de Estrategia y Servicios agrupa a equipos de servicios, estrategas del marketing relacional y expertos del sector dedicados a las diversas soluciones específicas de Marigold, a fin de brindar un cuidadoso apoyo en materia de servicios y estrategia a los equipos de marketing de todo el mundo. Este equipo de expertos de reciente creación adopta un enfoque centrado en el cliente e independiente de la tecnología que apoya a los profesionales del marketing en todo el ciclo de vida del consumidor, ayudando a las marcas con campañas de marketing relacional personalizadas y a medida, una mejor adquisición de datos zero-party y programas de enriquecimiento, además de experiencias digitales interactivas y programas de fidelidad en todas las industrias clave.

"Nuestro objetivo en Marigold no es solo ser un socio tecnológico estratégico que ofrezca las herramientas y las soluciones que necesitan las empresas para ejecutar un marketing relacional a escala. Esto es algo que hacemos, y que hacemos muy bien, pero lo que de verdad queremos es ser un socio comercial estratégico para nuestros clientes, ofreciéndoles los conocimientos del sector y la experiencia estratégica y práctica que necesitan para garantizar el éxito de sus programas", ha declarado Micki Howl, directora de operaciones de Marigold. "Estamos encantados de ampliar nuestra división de Estrategia y Servicios para apoyar el crecimiento empresarial de los equipos de marketing de todo el mundo. Bajo la dirección de Jamshed Mughal y nuestro equipo de estrategas y expertos del sector, nos encontramos en una posición única para ayudar a marcas de todos los tamaños a forjar relaciones duraderas con sus clientes y lograr un éxito a largo plazo".

Marigold ha ascendido a Jamshed Mughal al puesto de vicepresidente sénior global de Estrategia y Servicios para que se ponga al frente de la división. Mughal ocupó anteriormente el cargo de director global de Estrategia y Arquitectura Empresarial. Aporta 20 años de experiencia en cargos orientados al cliente, en los que ha ofrecido estrategias y soluciones de marketing transformadoras a los clientes, y ha ayudado a transformar las divisiones de servicios de empresas como Salesforce Marketing Cloud y Microsoft, también en agencias como Wunderman y Havas. Como parte de la ampliación de esta división, Mughal dirige un equipo global con conocimientos y experiencia en sectores clave como el comercio minorista, franquicias, medios de comunicación y editoriales, restauración, agencias y empresas de servicios profesionales, educación superior, ONGs, viajes, entretenimiento, etc.

"La misión principal de la División de Estrategia y Servicios Globales de Marigold es servir de auténtico socio a nuestros clientes ofreciendo las soluciones, el apoyo estratégico, el servicio minucioso y la amplia experiencia en el sector que necesitan para construir relaciones significativas y leales con consumidores de todo el mundo", ha comentado Mughal. "Al situar a los clientes en el núcleo mismo de nuestra actividad, esta división se centrará en brindar una experiencia de cliente de primer nivel en todos los puntos de contacto, y facilitará importantes recursos y apoyo a lo largo de todo el journey del cliente. Este enfoque customer-first implica que los clientes obtendrán el máximo valor de toda la gama de soluciones de marketing relacional de Marigold para hacer crecer y preparar para el futuro sus negocios".

Como parte de esta ampliación, Michele Fitzpatrick se ha incorporado a Marigold en el puesto de vicepresidenta de Servicios Estratégicos, bajo las órdenes directas de Mughal. Fitzpatrick es una experimentada consultora en experiencia de cliente y estratega en gestión de relaciones con el cliente con más de 20 años de experiencia en la dirección de equipos de estrategia y servicios de alto rendimiento centrados en ayudar a algunas de las mejores marcas del mundo a forjar relaciones significativas y beneficiosas con sus clientes a través de los distintos canales. Anteriormente ha ocupado puestos de liderazgo de estrategia en agencias de gestión de relaciones con el cliente y organizaciones de tecnología de marketing, entre otras Acxiom, MRM//McCann y Harte Hanks, sirviendo a clientes del sector retail, de los viajes, los medios de comunicación, la atención sanitaria y los servicios financieros.

"Me entusiasma poder unirme a Jamshed y al equipo de Estrategia y Servicios Globales de Marigold para ayudar a los profesionales del marketing a desarrollar y ofrecer experiencias personalizadas con más impacto en todo el journey del comprador, así como para propiciar los mejores resultados para sus consumidores y marcas", ha declarado Fitzpatrick. "Realmente nunca ha habido un mejor momento para que los profesionales del marketing se apoyen en la personalización de la experiencia del cliente. Las soluciones de marketing relacional de Marigold, mejoradas gracias a este nuevo apoyo en estrategia y servicios, ofrecen una potente combinación de tecnología y conocimientos especializados para ayudar a los profesionales del marketing a prosperar en un mercado complejo y en constante evolución".

Los profundos conocimientos de la industria que tiene Marigold combinados con las soluciones de marketing relacional multicanal permiten a las marcas crear relaciones significativas con los consumidores destinadas a perdurar.

Acerca de Marigold

Marigold es una empresa pionera a nivel mundial en marketing relacional que ofrece soluciones de tecnología de marketing personalizadas y específicas del sector a más de 40.000 empresas de todo el mundo. Con Campaign Monitor, Cheetah Digital, Emma, Sailthru, Selligent y Vuture en una misma empresa, Marigold ofrece la tecnología y la experiencia que los profesionales del marketing necesitan para reforzar sus relaciones, aumentar sus ingresos y, en última instancia, impulsar su negocio. Es posible obtener más información en MeetMarigold.com.