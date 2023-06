'¿Somos una Sociedad Realmente Diversa?', el documental con el que la Fundación Friedrich Naumann se acerca al concepto de diversidad

La oficina de Madrid (FNF Madrid) estrena el documental en el que voces expertas y ciudadanos de a pie comparten sus ideas e impresiones alrededor del concepto de diversidad. Rodado en Madrid y Barcelona 2023, el documental ¿Somos una sociedad realmente diversa? de FNF pretende reflejar distintos acercamientos al complejo, incomprendido y sobre usado concepto de diversidad.

La diversidad es un concepto e idea que está de moda. No hay sector en la sociedad que no esté de alguna forma trabajando para incorporarlo, desde la empresa privada, hasta las políticas públicas, pasando por el arte o en los medios de comunicación. Ha pasado a convertirse en una cuestión central en las sociedades actuales y constituye un reto importante para la vida en democracia. Sin embargo, es un concepto complejo, a veces incomprendido y también desgraciadamente sobre usado.

Este documental pretende acercarse a la compleja, amplia y controvertida idea de diversidad desde el marco de la antropología, sociología, ciencia política, educación, empresa privada, expresión artística, activismo y comunicación. Los diferentes análisis y expresiones que se ofrecen de las voces expertas que participan, pretenden ofrecer una mirada - si no exhaustiva, sí intensa, personal y retadora - de la diversidad para poder responder a la pregunta de si realmente esta es una sociedad diversa y de si la era de la diversidad personal es aún una utopía o no.

El documental, además de incorporar voces expertas, suma las voces de ciudadanos y ciudadanas de a pie en Madrid y Barcelona. De esta forma, se toma el pulso y radiografía de la realidad de las calles.

Expertos que participaron en el documental:

1. Sara Giménez, Abogada y Diputada en el Congreso Cs. Presidenta de la Fundación

Secretariado Gitano.

2. Adriana Boho, Estilista, escritora y activista. Primera influencer afrodescendiente en España.

3. Eva Díaz, Fundadora Shaping The New y CEO Euthenia Community.

4. Denise Duncan, Dramaturga, directora teatral y guionista. Cofundadora Compañía Teatro Tinta Negra.

5. Sylvia Jarabo, Socia Directora de Promising Women. Miembro del Patronato de la de Fundación Diversidad.

6. José Ignacio Pichardo, Doctor en Antropología Social. Profesor Titular en el Departamento de Antropología Social y Psicología Social de la UCM.

7. Rafael Feito Alonso, Catedrático de Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas de la UCM.

8. Abdoulaye Fall, Fundador de Maingate. Demógrafo especializado en migraciones y emprendedor social.

9. Diego de la Viuda, Periodista especializado en TV, talents y realities. Profesor en Universidad Nebrija.

Sobre la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad Se trata de una fundación en la República Federal de Alemania dedicada a la promoción de los principios liberales y la educación política. Su objetivo es promover los principios de libertad y dignidad para todas las personas en todas las áreas de la sociedad. Está activa en más de 60 países de todo el mundo (Europa, África, Asia, América del Norte y Central...). Su equipo trabaja día a día para apoyar los derechos humanos, el estado de derecho y la democracia. Para lograrlo, busca fomentar el diálogo internacional y transatlántico a través de conferencias, viajes de estudio, seminarios y publicaciones, entre otros medios.